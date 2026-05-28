戶外遊戲防熱傷害 蔣萬安：可研議遮蔭及防護措施

台北市長蔣萬安表示，可參考其他國家的做法，對兒少戶外遊戲熱傷害防範研議措施。（記者田裕華攝）

天氣越來越熱，中央氣象署今天中午也對台北市全區發布高溫橙色燈號，戶外遊樂設施降溫、遮蔭的議題受到關注，台北市長蔣萬安今（28）天受訪表示，如何對孩童熱傷害訂出安全標準防護措施，可以參考其他國家的做法來規畫研議。

國民黨籍台北市議員內湖、南港參選人陳冠安今天針對極端高溫，呼籲北市府制定兒童戶外遊樂設施熱傷害防範標準。他提到，台北氣象站5月創下38.3度的最熱紀錄，消防局統計，單日就有7件中暑案例。從衛福部的數據來看，10年前（2016）的熱傷害通報只有103人次，去年成長到170人次，漲幅65%。

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他說，許多缺乏遮蔭的兒童遊樂場，已成孩子們健康安全的重大隱患。從數據來說，兒童與少年的熱傷害人次大概佔總比1成左右，雖不算多，但對還在發育的孩子來說，傷害卻可能相當嚴重；現階段，兒童遊戲場設施的材料設計製造安裝與檢查維護等事項已有明確規範，但針對高溫可能造成的熱傷害風險，各地縣市政府卻尚未有具體規範。呼籲北市府率先針對戶外兒童遊戲設施的熱傷害保護，訂定標準。

蔣萬安下午到議會備詢前受訪，對兒童戶外熱傷害的安全標準防護措施表示，可以參考其他國家的做法，研議出一個規範，事先做相關的遮蔭以及防護措施、做一些提醒。

台北市榮星花園的遊戲設施，在規劃時就設有遮蔭設施。（資料照）

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