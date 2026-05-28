關西普發現金4天暴增1077人 竹東6議員抗議：清查幽靈人口

關西鎮普發5000元意外引爆席次保衛戰，竹東鎮6名議員今齊喊涉觸法、要求清查「幽靈人口」。（記者廖雪茹攝）

2026年地方選舉，新竹縣議員總席次37席，由於竹北選區增加1席，導致關西選區恐掉1席；不過，關西鎮上週五通過普發5000元振興發展後，申請入籍人潮短短4天暴增1077人，使得竹東選區席次恐被牽動，竹東6名議員今集結抗議遭「突襲」，公開建請中央正視「政策留人」的爭議性，要求清查「幽靈人口」。

關西鎮戶政事務所自本週一開始，因突然申請遷入戶籍的民眾暴增，連日加班到晚上8點。由於新竹縣議員總席次不變，倘若關西鎮因人口增加而保住2席議員，竹東鎮恐因此而減少1席，竹東6名議員今偕同鎮長郭遠彰於議會共同向竹縣選委會提出訴求，並高呼「捍衛竹東6席議員發話權」。

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議員彭余美玲說，關西鎮普發現金吸引數百人趕在截止日前入籍，呼籲中選會正視這個「政策搶人」的特殊現象，聽見地方的聲音，重新檢討以平均人口數來決定各鄉鎮市議員席次的規範。

議員上官秋燕認為，入籍關西鎮可拿「獎勵金」5000元的做法，恐違反《戶籍法》第146條，也可能違反公務人員登載不實罪及刑法第146條以虛偽遷徙戶籍取得投票權的相關規定。老百姓不知道嚴重性。遷戶籍容易，但趕在5月29日前遷入，若變成「幽靈人口」將觸法。

議員鄭朝鐘表示，在計算選舉人口的關鍵時刻，關西鎮突然短期出現大量入籍潮，恐使竹東鎮的議員席次發生變化，中選會和竹縣選委會應該正視，清查未在籍、無居住事實的情況。為竹東議員席次及資源保衛戰，盼大家一起來努力！

郭遠彰表示，竹東鎮人口約莫維持9萬7000多人，公所會在預算許可下，持續推動各項社會福利。

關西鎮民代表會上週五審議通過「關西鎮因應國際情勢強化地方韌性及振興發展自治條例」草案，以5月29日以前已設籍關西，且於發放起始日未遷出的鎮民，包含新生兒、不排富，每人發放5000元，列冊的低收入戶每戶再加發2000元。公所希望藉此「政策留人」吸引人口流入，並維持議員2席。

新竹縣選委會表示，縣市長和議員選舉為中央主管，席次都有相關規定。民眾若有「幽靈人口」的疑慮，可向司法單位檢舉。選委會行政中立，但提醒《戶籍法》有規定，遷徙登記應依居住事實認定，以符合「人籍合一」的原則，使戶籍資料正確；若違反相關規定，可處9000元罰金。

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