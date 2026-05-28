嘉義海淡廠BOT案開公聽會 漁民憂鹵水影響養殖要求監測與補償機制

民眾憂心嘉義海淡廠鹵水排放會影響牡蠣、文蛤養殖。（記者林宜樟攝）

為穩定提供產業、民生用水，經濟部水利署水利規劃分署在嘉義縣布袋鎮進行嘉義海水淡化廠BOT案，今天召開公聽會，養殖漁民擔心海淡廠排放高濃度鹵水影響文蛤、牡蠣養殖，要求加強監測，並要求有救濟、賠償及地方回饋；水利署表示，將落實在排放區及養殖區進行監測，與會的立委蔡易餘承諾會協助在布袋好美里及東石網寮兩處主要養殖區再辦說明會，與鄉親溝通，並請水利署與鎮公所及嘉義區漁會討論回饋、救濟及補償方式。

水利規劃分署分署長郭純伶及規劃廠商等今天向鄉親說明嘉義海淡廠規劃，蔡易餘、布袋鎮長蔡瑋傑、議員蔡信典、翁聰賢及黃金茂到場；嘉義海淡廠位於布袋商港外港，以填海造陸工程設置，面積6公頃，每日產水10萬立方公尺，產製海淡水併入自來水管網進行調度，取水管線朝西南側海域佈設，取水管距離廠址2公里，排放管距離廠址5.75公里，管線埋設於海床下3公尺，避開臨時航道、錨區範圍及牡蠣養殖區劃漁業權範圍。

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布袋鎮以岑海里、好美里為主要影響範圍，蔡信典要求到好美里做詳細說明會。好美里長蘇元勲說好美里是文蛤養殖重鎮，海水濃度變化會造成嚴重影響，要求在好美里海域設置監測站，岑海里長翁億頴要求水利署與鎮公所討論，擬定完整補償機制；東石鄉網寮村長戴慶堂說，網寮在嘉義海淡廠海域北側，有許多牡蠣養殖，也是受影響區域，要求水利署到網寮開說明會，讓民眾瞭解。

民眾也要求在相關海域進行施工前後海水鹽度檢測，補償、救濟及回饋機制必須與其他海淡廠相當；民眾蔡崇程也說，鹵水比海水重，若長期沉在海水底部，恐會長期影響牡蠣及文蛤養殖，必須要解決。

水利署說明，嘉義海淡廠將採低擾動工法施工，將在養殖區設置濁度連續監測站，掌握水質；經模擬評估，濃排水排放後40公尺，鹽度已接近原始狀況，目前排放口距離蚵棚3公里，影響有限，並將落實監測，每季至少1次，若發現鹽度異常，將立即改善設備、降低產水量及提高監測頻率，並在排放口設置24小時連續鹽度監測設備；救濟部分，會參照新竹、台南案例，委託第三方公正機構評估，施工前進行溝通，先完成救濟，再啟動興建；施工中會進行環境改善，營運期間提供公益回饋。

嘉義海淡廠目前正進行可行性評估及先期作業，預計2027年2月辦理促參招商，2029年6月動工興建，2032年6月完工廠水，營運期25年。

水利署說明嘉義海淡廠排放位置及影響範圍。（記者林宜樟攝）

地方鄉親參與嘉義海淡廠公聽會。（記者林宜樟攝）

民眾認為鹵水會長期積沉在海底，會影響到養殖業。（記者林宜樟攝）

立委蔡易餘表示將協助安排在養殖區召開說明會。（記者林宜樟攝）

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