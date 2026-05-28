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    首頁 > 生活

    太可愛！蘇府王爺生日派對超吸睛 看桌驚見船筏大軍原因曝

    2026/05/28 14:01 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港奉天宮今年蘇府王爺生日的看桌，以船為主角。（記者劉曉欣攝）

    鹿港奉天宮今年蘇府王爺生日的看桌，以船為主角。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣鹿港奉天宮今天（28日）為主祀蘇府王爺慶生，今年看桌超級有看頭，以可愛的跳跳馬小提燈打頭陣，再以船筏大軍作為主視覺，宛如海洋慶生派對。原來這是因為奉天宮將啟動海上巡安，預計將首度前往彰化外海巡視離岸風場，讓宗教也為綠能祈福。

    鹿港奉天宮公關委員林瑞昌表示，每年為王爺慶生的看桌主題都不同，今年以「海上巡安」為主題，因為今年預計9月將舉辦「丙午年海上巡安、南北大總巡」盛典，由於鹿港奉天宮是蘇府王爺的開基祖廟，這場活動也受到分靈宮廟的注目。

    林瑞昌強調，鹿港奉天宮的歷年看桌都是自己來，今年以「海上巡安」為發想，擺滿船筏來代表，並象徵性的配上船員的衣服、船槳。而看桌上也有縣府今年所發的跳跳馬小提燈，主要是因為今年是馬年，跳跳馬小提燈很可愛，讓看桌呈現馬年海上巡安的場景。

    蘇府王爺生日為農曆4月12日，今年王爺海上巡安行程，特別規劃前往彰化外海離岸風場周邊海域巡視祈福，因為離岸風電是台灣綠能的重要主力，也有工作船筏在海上作業。因此，海上巡安不只是為漁業祈福，也將首次為離岸風電祈求平安。

    鹿港奉天宮歡慶蘇府王爺生日快樂，信眾以鮮花來祝壽。（記者劉曉欣攝）

    鹿港奉天宮歡慶蘇府王爺生日快樂，信眾以鮮花來祝壽。（記者劉曉欣攝）

    鹿港奉天宮歡慶蘇府王爺生日，看桌還有船員衣服與槳。（記者劉曉欣攝）

    鹿港奉天宮歡慶蘇府王爺生日，看桌還有船員衣服與槳。（記者劉曉欣攝）

    鹿港奉天宮今年蘇府王爺生日的看桌，以船為主角。（記者劉曉欣攝）

    鹿港奉天宮今年蘇府王爺生日的看桌，以船為主角。（記者劉曉欣攝）

    鹿港奉天宮今年蘇府王爺生日的看桌也太可愛，連縣府所發的跳跳馬小提燈都出來了。（記者劉曉欣攝）

    鹿港奉天宮今年蘇府王爺生日的看桌也太可愛，連縣府所發的跳跳馬小提燈都出來了。（記者劉曉欣攝）

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