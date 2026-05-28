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    首頁 > 生活

    1、2月酒駕致死飆升71.4％！ 清晨宿醉仍上路釀禍

    2026/05/28 10:37 記者吳亮儀／台北報導
    交通部今天公布今年1、2月的道路安全統計。（圖由交通部提供）

    交通部今天公布今年1、2月的道路安全統計。（圖由交通部提供）

    不只毒駕問題嚴重，今年1、2月酒駕致死問題也暴增71.4％！交通部今天（28日）公布今年1月和2月的道路安全統計，2個月就24人酒駕致死，比去年同期多了10人；分析暴增原因，可能與宿醉仍上路有關。

    今年酒駕釀死傷的人數和事件有逐年下降，但今年1、2月酒駕致死數卻突然飆升，高達24人。雖然比2023年同期少19人，但比去年同期多了10人，增加71.4%。交通部次長陳彥伯指出，這數據顯示酒駕防制仍需強力關注。

    交通部路政道安司長吳東凌表示，分析原因，可能今年1、2月是春節和尾牙季節，很多人仍會飲酒，其中有8人是在清晨期間上路，出車禍身亡，「可能是知道自己飲酒，以為睡了一陣子酒醒，但實際仍有宿醉，因此出車禍」。

    另外，交通部也公布今年1、2月的各縣市道路安全統計，整體交通死亡部分，以新北市共70人死亡最多，台中市死亡48人次之；行人死亡部分，也同樣以新北市死亡13人最多，台南市死亡8人次之，整體來看，以新北市的交通安全表現最糟糕。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    交通部今天公布今年1、2月的道路安全統計。（圖由交通部提供）

    交通部今天公布今年1、2月的道路安全統計。（圖由交通部提供）

    交通部今天公布今年1、2月的道路安全統計。（圖由交通部提供）

    交通部今天公布今年1、2月的道路安全統計。（圖由交通部提供）

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