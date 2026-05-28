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    首頁 > 生活

    淡海輕軌座椅熱到掉漆？ 新北捷：更新該座椅並全面檢視

    2026/05/28 11:51 記者賴筱桐／新北報導
    有民眾搭乘淡海輕軌，發現藍色座椅疑似掉漆。（圖擷取自Threads平台）

    有民眾搭乘淡海輕軌，發現藍色座椅疑似掉漆。（圖擷取自Threads平台）

    連續幾日高溫炎熱，捷運車廂座椅也熱到掉漆？有民眾在社群平台Threads反映，搭乘淡海輕軌發現藍色座椅疑似掉漆，把手放在椅子上，沒想到竟沾滿藍色粉末，呼籲乘客「穿白色褲子不要坐」。對此，新北捷運公司表示，今天將更新座椅，並進行全面檢視。

    有民眾27日搭乘淡海輕軌從紅樹林站發車、凌晨12點9分抵達義山站的列車，事後在Threads發文說，「這椅子讓我驚呆了」，只是把手放在椅子上……，穿白色褲子不要坐，並貼出手上沾滿藍色粉末的影片和照片佐證。他說，現場用力擦掉可以去掉40%，剩下的藍色污漬回去刷洗2、3次就能洗乾淨。

    新北捷運公司表示，經派員全面檢視該列車，今日將先更新該座椅，並進行全車隊檢視，將擬定改善方案。至於掉漆原因，還在了解中。

    有網友說，這是因為地球暖化，熱到連車廂上好的漆乾了，又開始溶了嗎？也有人認為，可能是天氣太熱，或是乘客噴酒精，造成油漆溶解；還有人說，「有點扯，如果是名牌洗不掉，能要求賠償嗎？」

    有民眾搭乘淡海輕軌，發現藍色座椅疑似掉漆，手上沾滿藍色粉末。（圖擷取自Threads平台）

    有民眾搭乘淡海輕軌，發現藍色座椅疑似掉漆，手上沾滿藍色粉末。（圖擷取自Threads平台）

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