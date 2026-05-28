立方衛星「山雀PARUS-6U1」成功升空通聯 北科大：技職展現高階科研實力

北科大承接國家太空中心（TASA）立方衛星技術發展相關計畫，執行立方衛星「山雀PARUS-6U1」研製，展現技職研發高端技術的能力。（圖由北科大提供）

北科大承接國家太空中心（TASA）立方衛星技術發展相關計畫，執行立方衛星「山雀PARUS-6U1」研製，3月30日搭乘SpaceX Transporter 16航班火箭升空。校方指出，衛星進入軌道後，地面站隨即展開訊號追蹤與資料解析，成功建立穩定通聯，並完成初始系統檢查，各項運作表現均符合任務預期，為後續在軌驗證奠定關鍵基礎。

校方指出，「山雀PARUS-6U1」搭載北科大研製的S-band通訊系統，負責衛星與地面站間的高頻資料傳輸；國產張量科技的ADCS姿態控制系統，則是掌控衛星姿態調整與穩定，是確保任務成功的核心關鍵。2項技術皆為台灣自主開發成果，未來若驗證成功，將可應用於衛星與火箭通訊及衛星姿態控制，成為推動國內航太產業發展的重要基石，對提升台灣自主航太技術具有關鍵意義。

請繼續往下閱讀...

校方表示，「山雀PARUS-6U1」的成功升空與通聯，不僅是北科大航太團隊多年投入的具體成果，也體現北科大與TASA在產學合作上的緊密連結。透過承接國家級太空任務，將學術研發能量轉化為實際航太應用，強化國家整體技術實力。目前地面團隊持續進行衛星訊號解析與系統監控，密切掌握各項運作狀態，未來也將持續推進在軌驗證任務，並適時公布關鍵技術成果。

TASA致力推動台灣商業太空發展、培育國內產業與學研單位投入衛星技術開發，以建立自主航太能量。北科大認為，此次以學研機構身份參與並成功完成衛星通訊酬載研製、衛星本體整合、環境測試、衛星操控與地面站資料處理等任務，充分展現台灣技職教育在高階科技研發上的深厚實力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法