雪乳戰神郭鬼鬼伴癌父訪摯友 體會陪伴的重要

有雪乳戰神之稱的知名網紅藝人郭鬼鬼（右）陪同癌父郭儒宗拜訪摯友李伯利（左）。（李伯利服務處提供）

以鮮明風格與直率形象深受年輕族群喜愛的知名網紅藝人「雪乳戰神」郭鬼鬼，因父親郭儒宗罹患口腔癌多次手術治療，決定將工作生活重心漸移回台南，郭鬼鬼說，看到父親一路努力對抗病魔，深深體會陪伴的重要性，未來也希望運用自身影響力投入更多在地公共議題等範疇，將父親面對生命困境展現的勇氣，化為鼓勵更多人的力量。

郭鬼鬼近日陪癌父拜訪好友、南市議員參選人李伯利，李也深刻感受到好友抗癌鬥志與郭鬼鬼對父親的摯愛。在台南經營「藍天驛站」旅館的郭儒宗，近年歷經多次口腔癌手術，長時間與病魔奮戰，即使面對病痛折磨，郭儒宗始終堅強樂觀，用驚人的毅力走過一次一次的治療，讓身旁親友深受感動。

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李伯利說，郭儒宗是他很敬重的台南企業家，面對病痛纏身，郭依舊展現堅韌不拔的生命態度，令人敬佩；而看到郭鬼鬼在人生與事業忙碌之際，選擇回家鄉陪伴父親，讓他深刻感受到家庭價值的重要，長期關注家庭支持、青年返鄉與下一代教育、育兒議題，未來若有機會進入市議會，會持續推動這些相關政策。

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