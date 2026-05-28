極端高溫情境強化跨局處應變 桃園市兵棋推演

桃園市政府19個局處參與「桃園市抗高溫調適對策應變兵棋推演」。（圖由桃園市政府提供）

桃園市政府今天舉辦「桃園市抗高溫調適對策應變兵棋推演」，由環保局等19個局處參與，模擬蘆竹區連續多日出現攝氏38度以上的極端高溫情境，依「桃園市高溫應對指引」逐步啟動橙燈、紅燈警戒與高溫應變小組開設等程序，強化跨局處面對熱浪災害的即時應變能力。

環保局長顏己喨表示，高溫應對指引依不同高溫風險啟動對應措施，包括戶外勞工作業防護、弱勢關懷訪視、校園活動調整、醫療整備等措施，期能提升第一線防熱應變效率；兵棋推演除演練高溫預警發布、通報機制外，還模擬高溫導致交通事故、油污外洩等複合災害情境，驗證相關單位的協調與處置能力。

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去年蘆竹區曾出現攝氏39.1度高溫紀錄，且近年極端高溫事件頻率增加，環保局表示，高溫已逐漸成為影響公共健康、勞工作業、交通安全、城市治理的複合型風險，市府透過兵棋推演，盼能提前盤點各局處應變能量，作為後續精進高溫調適政策的重要依據；另，桃園已建置「氣候調適圖台」，整合高溫熱區、室內外涼爽點、氣候風險資訊，方便民眾即時查詢避暑空間，例如公家機關、農會、宮廟、大專院校、環保旅宿、大型商場等。

桃園市政府19個局處參與「桃園市抗高溫調適對策應變兵棋推演」。（圖由桃園市政府提供）

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