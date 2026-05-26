15人擠9人座！水上國中籃球隊超載上快速道 挨批罔顧學生安全

水上國中籃球隊車輛嚴重超載。（詹琬蓁提供）

嘉義縣去年接連發生兩件棒球校隊重大車禍，引發社會關注校隊接送安全問題，縣議員詹琬蓁今天在縣議會總質詢披露，昨天水上國中籃球隊車輛在82快速道路上違規超載，球員在第三排蹲坐，嚴重違規，罔顧學生安全，要求縣府查辦；縣府教育處回應，經查為教練1人與14名球員搭乘9人座廂型車至朴子市嘉義縣立體育館觀摩賽事，已請學校檢討、提交報告，追究相關人員的責任。

詹琬蓁質詢說，去年忠和國中棒球隊、民和國中棒球隊發生車禍，造成多人輕重傷，但昨接獲民眾反映，在82快速道路上目擊水上國中籃球隊以廂型車載送學生比賽，學生分三排乘坐，甚至最後一排必須半蹲坐；詹琬蓁說，水上國中籃球隊今年奪得國中籃球乙級聯賽男生組冠軍、女生組亞軍，卻發生疑超載事件，未記取先前慘痛經驗，罔顧學生安全，要求縣府查辦檢討，不希望再有下一次意外。

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縣府教育處長李美華說，已三令五申要求學校注意交通安全，得知此事非常痛心，認為不可原諒，已要求校長提出報告，說明事件發生原因經過，並將追究相關責任。

翁章梁說，教育處在去年忠和國中、民和國中車禍事件後，均要求學校到外縣市比賽，請租車由專任駕駛載送；車輛載送人數有法律規定，違規超載部分，由警方調查處理。

縣府教育處調查，水上國中因另一輛公務車輛維修，昨天下午3點多教練帶著球員僅搭乘1輛車前往朴子市觀摩賽事，未依既定安全規範執行，經查嚴重違反交通法規，將追究責任。

縣議員詹琬蓁披露水上國中籃球隊違規超載問題。（擷取自嘉義縣議會直播影片）

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