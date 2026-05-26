高齡駕駛70歲要換駕照 5/31上路「方式、規定一次看」

高齡駕駛換駕照措施，將從5月31日上路。（公路局提供）

70歲以上高齡駕駛，自今年5月31日起需換駕照，經體格檢查合格並完成道路交通安全講習，有效期間到年滿75歲；75歲後，高齡駕駛人須通過認知功能測驗、或提出無患有中度以上失智症證明文件，其後每滿3年換發1次。

高齡換駕照措施本來是要年滿75歲以上才要換駕照，新制是將年齡下降到70歲。交通部公路局提出這項新制，起因是去年5月新北市三峽區78歲余姓老翁開車衝撞行人，造成3名學童死亡、12人受傷，余姓老翁也傷重死亡。

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新制重點是高齡駕駛人定期換照年齡由75歲修正到70歲，明定普通駕照有效期間至年滿70歲止；年滿70歲、未滿75歲之駕駛人，經體格檢查合格並完成道路交通安全講習，換發有效期間至年滿75歲駕照。

年滿75歲以上的駕駛人，另須通過認知功能測驗、或提出無患有中度以上失智症的證明文件，其後每滿3年換發1次。公路局已經結合各地方政府在各行政區域內的活動中心、樂齡中心等作為講習處所，同時媒合衛生醫療機構，規劃一站式服務，並在各監理所站規劃專人、專線及專門櫃台受理服務，要讓高齡駕駛方便就近更換駕照。

新制實施將有128萬人適用，高齡駕駛年滿70歲後，須體檢通過並完成高齡換照講習，可換照使用到75歲。至於年滿75歲後維持每3年換照，並須體檢通過及認知功能測驗，且完成高齡換照講習後，即可辦理換照。

因應新制，公路局表示，除監理機關每日定時定點開課外，也媒合地方政府多處關懷據點等外部單位協辦，安排375處講習場所，培訓400多位種子講師，講習地點包含各監理所站、駕訓班、區公所、活動中心、樂齡中心等場所，提供換照服務。

另外，高齡換照講習課程總計2小時，分兩堂實施，每堂50分鐘；第一堂著重現行重點道安政策及法規宣導駕駛新知，並輔以實際案例分析與長者互動討論。

第二堂以講者與長輩互動操作危險感知模擬情境為主，以提升用路安全觀念與技能，講習內容以長輩容易理解吸收來安排，要讓長輩透過課程學習重新建立正確交通安全觀念。

公路局說明，長輩收到監理機關寄發的換照通知書再前往監理所站換照即可，高齡換照新制相關資訊已陸續公布，民眾可到交通部公路局官網及各地監理所網站查詢相關換照流程、辦理方式及注意事項等完整資訊，也可撥打各監理所（站）服務專線洽詢。

高齡駕駛換駕照措施，將從5月31日上路。（公路局提供）

高齡駕駛換駕照措施，將從5月31日上路。（公路局提供）

高齡駕駛換駕照措施，將從5月31日上路。（公路局提供）

高齡駕駛換駕照措施，將從5月31日上路。（公路局提供）

交通部公路局局長林福山（右）今天說明，高齡者換駕照措施，將從5月31上路。（記者吳亮儀攝）

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