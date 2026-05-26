守護沉睡百萬年記憶！恆商攜手職人林景文 國家級化石特展震撼登場

林景文（右二） 國家級化石特展，在恆商震撼登場。（記者蔡宗憲攝）

恆春半島不僅有陽光沙灘，更孕育著沉睡百萬年的地質史詩！恆春工商攜手在地化石達人林景文，在校內舉辦「國境之南‧化石日—石在很驚奇」特展。現場破天荒展出120件西台地國家級珍稀標本，甚至包含首度曝光的猛獁象臼齒與大型貓科動物頭骨。校方更結合「小手攜大手」計畫，由高中生化身地科導覽員，引導社區與國中生走入時光隧道，落實最接地氣的在地鄉土生態教育。

熱血守護半島化石的「恆春化石生態工作站」館長林景文，每當颱風或豪大雨過後，當旁人忙著躲雨，林景文總是一手拿著小石鎚、一手提著袋子，踩著泥濘濕滑的腳步，在頭溝溪、後灣溪等溪谷山壁間「與時間賽跑」。林景文感慨地說，恆春西台地四溝層等區域因沖刷容易露出化石「母岩」，如果不趕快去「搶救」，這些珍貴的自然瑰寶就會被土石流掩蓋或沖入大海，從此消失。

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林景文多年來搶救的化石超過四萬件，光是螃蟹化石就高達五十種，其中甚至有七、八種至今仍無法鑑定出種類。這批精選出的120件經典標本，是特別從國立自然科學博物館「鯨掘特展」中撤回的壓箱寶，包含鯨魚脊椎、深海珊瑚及五百萬年前的樹葉化石，堪稱大自然留給恆春的藝術傑作。

恆春工商校長何峻誠表示，本次展覽特別設置「螃蟹化石結核式母岩」原石專區，參觀民眾可在林景文指導下，親自體驗古生物學家敲鑿、清修化石的震撼與感動。展覽將於6月2日至6月5日在恆春工商圖書館B1地下室展出，校方邀請鄉親與國人共襄盛舉，一睹難得一見的西台地經典化石群，共同守護恆春半島的土地寶藏。

林景文（右二） 國家級化石特展，在恆商震撼登場。（記者蔡宗憲攝）

恆商校長何峻誠（左）攜手達人林景文（右） 國家級化石特展震撼登場。（記者蔡宗憲攝）

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