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    首頁 > 生活

    翻轉城市角落創意競賽 南投青年打造新地標

    2026/05/26 08:45 記者張協昇／南投報導
    南投翻轉城市角落創意競賽，鼓勵青年透過創意巧思改造公園，圖為草屯鎮酷比親子公園。（資料照，記者陳鳳麗攝）

    南投翻轉城市角落創意競賽，鼓勵青年透過創意巧思改造公園，圖為草屯鎮酷比親子公園。（資料照，記者陳鳳麗攝）

    南投縣政府為讓平凡的公園、街角或閒置空間，透過創意巧思，搖身一變成為超吸睛打卡熱點、互動遊戲場，甚至是旅人朝聖的新地標，舉辦青年翻轉城市角落創意競賽，競賽分為初賽及決賽兩階段辦理，第一名除施作獎勵金外，最高可再獲得8萬元獎金。

    南投縣政府青年發展所指出，此次競賽鼓勵青年結合公共藝術、環境設計及空間改造，以新奇、有趣且富有地方特色的方式，讓城市空間「活起來」，盼吸引更多民眾與觀光人潮走進地方、認識南投，打造屬於青年世代的城市新樣貌。

    創意翻轉場域，除了草屯鎮酷比親子公園、南投市中山公園、埔里鎮地理中心碑、名間鄉親子生態公園及水里鄉入口意象公園等5處特色空間，也可自行尋找合適場域進行改造，為地方注入嶄新魅力。

    青年發展所表示，此次競賽，入選團隊可獲得3萬元施作獎勵金，協助青年將腦海中的創意構想真正落地實現，只要是設籍於南投縣或於南投就學、就業、發展的18歲至45歲以下青年，即日起至6月21日止皆可報名參賽，團隊報名每組至多5人，一律採線上報名。。

    南投翻轉城市角落創意競賽，鼓勵青年改造城市空間，為地方注入嶄新魅力，圖為中興新村一隅。（記者張協昇攝）

    南投翻轉城市角落創意競賽，鼓勵青年改造城市空間，為地方注入嶄新魅力，圖為中興新村一隅。（記者張協昇攝）

    南投翻轉城市角落創意競賽，鼓勵青年透過創意巧思改造公園，圖為南投市中山公園。（資料照）

    南投翻轉城市角落創意競賽，鼓勵青年透過創意巧思改造公園，圖為南投市中山公園。（資料照）

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