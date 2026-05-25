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    首頁 > 生活

    生生有平板 竹市青草湖國小率先建置完成

    2026/05/25 13:41 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹市青草湖國小率先完成「生生有平板」全面建置。（圖由市府提供）

    竹市青草湖國小率先完成「生生有平板」全面建置。（圖由市府提供）

    新竹市政府日前補助青草湖國小212台平板及7台平板車，使該校成為新竹市第1所全面達成「生生有平板」的學校。市長高虹安今到校參與「生生有平板．AI創未來」智慧學習活動，並與三年級學生一同走進校園綠籬區，體驗「生態尋蝶」課程。課程結合平板載具與AR擴增實境科技，引導學生透過虛實整合方式認識蝴蝶生命歷程，展現新竹市數位教育結合戶外探索課程的推動成果。

    高市長表示，青草湖國小不僅率先完成「生生有平板」建置，更長期深耕智慧教育、戶外教育與海洋教育，展現跨域整合的教學成果。透過平板融入教學，學生得以進行生態觀察、AI互動及VR體驗，讓自然探索轉化為可親身「看見、感受、體驗」的學習歷程。

    她指出，市府持續推動智慧教育，致力打造兼具「科技、人文、國際」素養的學習環境，讓學生在多元學習中厚植未來競爭力。她也勉勵學生善用科技工具，不僅要「會使用科技」，更要學會「運用科技探索世界、解決問題」，培養自主學習與創新思維能力，進一步落實「新竹好學」的教育願景。

    青草湖國小校長周雯娟表示，青草湖國小自創校以來即以數位教育作為發展核心，長期推動智慧校園與科技融入教學，並結合戶外教育、海洋教育及生態探索課程，培養學生觀察力、探究力與表達力。此次「生態尋蝶×AI化蝶」課程，讓學生從戶外實地觀察校園蝴蝶生態開始，再透過平板進行數位創作與AR互動體驗，讓蝴蝶的一生躍然於平板之上，充分展現科技與自然融合的教學成果。

    教育處長林立生表示，市府積極建構智慧校園學習環境，此次補助青草湖國小共212台平板及7台平板車，總經費逾330萬元，使青草湖國小成為全市第1所完成「生生有平板」建置的國小，讓每位學生都能擁有公平且即時的數位學習資源。未來也將持續推動數位教學與AI教育，協助學校發展更多元的創新課程模式。

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