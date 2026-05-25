台南ESG友善永續門市店認證達53家 6/30前受理申請

台南ESG友善永續門市店認證徵件起跑，即日起至6月30日受理申請。（記者劉婉君攝）

打造永續商業城市，台南市自2023年起推動商業服務業ESG概念店認證，迄今已協助43個品牌、53家門市，累計完成509項對應SDGs（永續發展目標）具體行動及53份碳盤查與減碳路徑規劃，115年度「台南市商業服務業ESG（環境保護、社會責任、公司治理）友善永續輔導計畫」即日起跑。

餐飲、批發、零售、旅宿及生活服務等商業服務業者均可提出申請，受理時間至6月30日止，經發局表示，希望讓台南成為兼具文化魅力、消費體驗與永續價值的商業城市，例如有業者以老屋建材再利用、森林循環教育及特殊教育關懷，讓循環經濟成為地方創生的一部分；永華科學教育中心則以木材取代塑膠教具、包材再設計、公益科學教育及教材安全SOP，讓教育服務兼具減碳設計與社會影響力。

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經濟發展局副局長蕭富仁表示，今年計畫將從「ESG概念店」進一步深化為「ESG友善永續門市店」，輔導內容包括碳盤查、減碳藍圖、性別友善服務設計及SDGs指標對應，並透過工作坊、專家訪視及評選程序，協助業者找出可執行的改善項目。

經發局指出，今年預計輔導至少15家業者取得ESG友善永續門市店認證，申請的門市須在環境、社會及治理3大面向中，各至少符合1項SDGs，合計達成至少5項SDGs指標，且其中1項須符合性別友善。

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