東商陳宇涵統測繪畫實作滿分 7300考生僅36人

陳宇涵在「繪畫實作」項目斬獲滿分。（東商提供）

115學年度四技二專統一入學測驗（統測）成績日前揭曉，國立台東高級商業職業學校（東商）廣告設計科三年甲班陳宇涵在「繪畫實作」項目斬獲滿分。在全國高達7300多位設計群考生僅有36位獲得滿分，陳宇涵名列其中。

陳宇涵表示，平日自主的大量練習，最感謝指導老師黎小萍，即便在全國技藝競賽培訓結束後，她依然無微不至地關心著自己統測進度。除了課堂上的歷屆試題演練，放學後老師更常常留下來指導，針對不擅長的技法加強輔導結果全反應在模擬考成績，更在第四次模擬考中獲得佳作。

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廣設科老師黎小萍表示，陳宇涵除了準備競賽積極，平時練習認真，面對不熟悉的技法或題型反覆苦練直到精通。為了追求完美的視覺呈現，她更在色彩搭配與畫面構圖上下足了苦功。本年度四技二專統一入學測驗成績揭曉，宇涵表現亮眼，在專業科目二的「繪畫實作」中斬獲滿分，這不僅是對她多年來堅持設計夢想的最高肯定，也為學弟妹樹立典範。

廣告設計科主任蔡詠薇則強調，今年統測設計群專二能再度奪得滿分，確實相當不容易。靠著科上教師的專業指導、宇涵自身的努力不懈，這證明台東的學子只要經過學校扎實的課程學習與多元訓練，展現出的成果絕對是毫不遜色。

陳宇涵在「繪畫實作」項目斬獲滿分。（東商提供）

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