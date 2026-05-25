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    首頁 > 生活

    今多地高溫上看38度！週五變天

    2026/05/25 06:57 即時新聞／綜合報導
    今日各地持續高溫炎熱，白天高溫普遍在32至36度，其中北北基地區、花東縱谷及中南部內陸有局部37至38度左右高溫。（資料照）

    今日各地持續高溫炎熱，白天高溫普遍在32至36度，其中北北基地區、花東縱谷及中南部內陸有局部37至38度左右高溫。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（25日）持續受太平洋高壓影響，台灣各地晴到多雲，天氣穩定，午後僅宜蘭地區及花蓮山區有零星短暫雷陣雨。

    今日各地持續高溫炎熱，白天高溫普遍在32至36度，其中北北基地區、花東縱谷及中南部內陸有局部37至38度左右高溫，近中午前後紫外線偏強，易達過量或危險等級，外出應做好防曬並多補充水分。

    空氣品質部分，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。今日紫外線指數預報部分，桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣籍澎湖縣今日紫外線指數預測達到「危險級」，而其他各縣市皆為「過量級」。

    週二（26日）至週三（27日）各地為晴到多雲；高溫炎熱，大台北、花東縱谷及中南部內陸局部地區高溫上看37度；午後宜蘭地區及花蓮山區有零星短暫雷陣雨。週四（28日）各地為多雲到晴，午後大台北及東北部地區有局部短暫雷陣雨，東部地區及中部以北山區有零星短暫雷陣雨。

    週五（29日）鋒面影響，中部以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。週六（30日）至下週日（31日）東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫陣雨。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    31 ~ 41 29 ~ 35 30 ~ 35 29 ~ 36

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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