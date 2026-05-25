05/25 各報重點新聞一覽

賴清德總統昨天到嘉市王靈宮五顯帝廟參香並贈匾，他表示，經濟好，稅收增加，紅利要用來照顧人民，國民年金保底基本金額將由現行每月四〇四九元調高為五千元。（總統府提供）

自由時報

賴：國民年金 調高每月5千起跳 預估逾176萬民眾受惠

總統賴清德昨天表示，經濟好，稅收增加，紅利要用來照顧人民，國民年金保底基本金額將由現行每月四〇四九元調高為五千元；衛福部說明，行政院年初已將「國民年金法」修法草案送入立法院，立法院審查通過即可實施，預估逾一七六萬民眾受惠。

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馬辦3人小組稱查無證據違反財政紀律 馬質疑蓄意掩蓋事實 將提告蕭旭岑王光慈

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律，馬英九基金會調查小組昨表示，已完成該案調查報告，蕭旭岑並未經手基金會財務，而負責財務的王光慈提出相關帳務紀錄及憑據完整，無法證明蕭、王兩人確有違反財政紀律之情。對此，馬英九回擊表示，不得不質疑調查小組是否有基於私誼或特定目的蓄意拖延與掩蓋的情形；他將循相關訴訟程序追究蕭、王兩人的責任。

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兩天奪走3命 卓揆令檢討刑法 提高毒駕刑責

台灣近日接連發生多起毒駕車禍致死事件，行政院發言人李慧芝昨日表示，行政院長卓榮泰感到非常遺憾與痛心，也認為歷次修法仍有不足之處，卓院長已指示法務部即刻全面檢討，將朝提高刑責及事前預防方向研議。

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聯合報

美伊協議接近定案 川普：荷莫茲將開放

美國總統川普廿三日在自創社媒真實社群寫道，美伊對和平協議已大致談妥且荷莫茲海峽（下稱海峽）將重新開放。在印度訪問的美國國務卿魯比歐廿四日也說，也許在接下來幾小時內，全球將聽到一些好消息。對此，歐盟執委會主席范德賴恩及英國首相施凱爾均表達歡迎。

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總統豪語…家庭主婦每月領5千元 府稱是指「國民年金」

賴清德總統繼五二○宣布成長津貼等政策禮包，昨赴嘉義再宣布，對於沒有投保公保、勞保、農保等保險、參加國民年金的家庭主婦，每個月也能至少領五千元；賴還說，這是經濟好才有辦法這樣做，行政院今年八月還會研究軍公教再加薪。

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中國時報

華人AI三巨頭聚台北 台股利多

台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）將在6月2日登場，輝達執行長黃仁勳、超微董事長暨執行長蘇姿丰及英特爾執行長陳立武，為出席電腦展先後抵台，三大公司市值合計近6.5兆美元，動見觀瞻，全球科技圈的目光再度聚焦於台灣。資深分析師蔡明翰24日說，AI三巨頭齊聚台北，再加上美伊戰爭有望達成協議等因素激勵，台股本周可望再挑戰新高。

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賴清德宣布 家庭主婦（夫）月領5000元

繼「0至18歲每人每月5000元成長津貼」利多後，賴清德總統24日在嘉義市宣布「規畫家庭主婦每月領5000元」，引發熱議。在野黨質疑「錢從哪裡來？」「家庭主夫有沒有？」衛福部表示，行政院已提《國民年金法》修法草案，已在立院審議中，待修法完成，無論是家庭主婦或主夫，每月保底年金從現行4090元提高至5000元，差額由公務預算撥補，民眾不必多繳錢。

詳見賴清德宣布 家庭主婦（夫）月領5000元。

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律，三人調查小組表示查無證據。對此，馬英九回擊表示，將循相關訴訟程序追究蕭、王兩人的責任。圖為馬英九（左）與蕭旭岑（右）。（資料照）

台灣近日接連發生多起毒駕車禍致死事件，行政院發言人李慧芝昨日表示，行政院長卓榮泰已指示法務部即刻全面檢討，將朝提高刑責及事前預防方向研議。（資料照）

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