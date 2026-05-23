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    圖輯》300哈雷車友飆愛心 屏東伯大尼院童感受滿山滿谷的愛

    2026/05/23 17:10 記者廖耀東／台中報導
    300輛哈雷車友齊聚台中大坑風景區，為屏東伯大尼院童展示哈雷機車。（記者廖耀東攝）

    300輛哈雷車友齊聚台中大坑風景區，為屏東伯大尼院童展示哈雷機車。（記者廖耀東攝）

    「看到孩子笑了，一切都值得了。」台中天使志工隊與哈雷四季車隊今天（23日）在台中大坑山區舉辦公益圓夢活動，陪伴屏東伯大尼育幼院院童一起走出機構、擁抱世界。現場近300輛美式重型機車綿延山谷，形成難得一見的壯觀畫面，也讓山林充滿愛與感動。

    不少院童因身體障礙需以輪椅代步，甚至患有多重障礙，在志工與騎士們陪伴下，孩子們近距離觀賞各式哈雷機車，聆聽騎士介紹重機特色與車隊文化，臉上露出興奮神情。

    主辦單位也安排院童到大坑知名餐館用餐，並透過義賣、義剪、按摩刮痧等方式募款，最終募集近60萬元。這些善款並非企業大額贊助，而是500元、1000元一筆筆累積而成的小額愛心。

    台中天使志工隊隊長暨哈雷重機成員楊允瓏說，希望用實際行動翻轉社會對重機騎士的刻板印象，「我們不是飆車族，而是一群願意付出的人」，許多車友只是普通上班族，卻願意利用休假投入公益，只希望讓更多孩子知道，即使生命曾經遭遇困境，依然值得勇敢追夢。

    主辦單位也盼藉由活動拋磚引玉，讓更多人相信，只要願意伸出雙手，每個人都能成為照亮他人的一道光。

    300輛哈雷車友高喊「哈利路亞」，陪屏東伯大尼院童感受滿山滿谷的愛！（記者廖耀東攝）

    300輛哈雷車友高喊「哈利路亞」，陪屏東伯大尼院童感受滿山滿谷的愛！（記者廖耀東攝）

    300輛哈雷車友高喊「哈利路亞」，陪屏東伯大尼院童感受滿山滿谷的愛！（記者廖耀東攝）

    300輛哈雷車友高喊「哈利路亞」，陪屏東伯大尼院童感受滿山滿谷的愛！（記者廖耀東攝）

    300輛哈雷車友高喊「哈利路亞」，陪屏東伯大尼院童感受滿山滿谷的愛！（記者廖耀東攝）

    300輛哈雷車友高喊「哈利路亞」，陪屏東伯大尼院童感受滿山滿谷的愛！（記者廖耀東攝）

    300輛哈雷車友高喊「哈利路亞」陪伯大尼院童，感受滿山滿谷的愛！（記者廖耀東翻攝）

    300輛哈雷車友高喊「哈利路亞」陪伯大尼院童，感受滿山滿谷的愛！（記者廖耀東翻攝）

    天使志工團陪伴院童用餐，感受滿滿的熱情與活力！（記者廖耀東攝）

    天使志工團陪伴院童用餐，感受滿滿的熱情與活力！（記者廖耀東攝）

    重機騎士來自各行各業，有人以「刮痧按摩」貢獻所長。（記者廖耀東攝）

    重機騎士來自各行各業，有人以「刮痧按摩」貢獻所長。（記者廖耀東攝）

    屏東伯大尼育幼院院童以精彩的非洲鼓演出回饋，展現自信與學習成果。（記者廖耀東翻攝）

    屏東伯大尼育幼院院童以精彩的非洲鼓演出回饋，展現自信與學習成果。（記者廖耀東翻攝）

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