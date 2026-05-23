梅雨變沒雨？氣象專家揭3情況恐致「空梅」 鋒面「這天」有望報到

今（23日）全台高溫炎熱，最高溫測於台北市信義區37.3度。（資料照）

今（23日）全台高溫炎熱，最高溫測於台北市信義區37.3度，雖已進入梅雨季，不過今年五月的降雨量卻比往年稀少。對此，氣象專家林得恩分析，有3種情況恐導致「空梅」，但月底很可能有新的梅雨鋒面南下。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文說，「空梅」指的是到了梅雨季節，雖然有梅雨鋒面活動，但降雨量明顯偏少，甚至長時間缺乏典型梅雨降雨的情況。在台灣的氣象實務上，「空梅」並沒有絕對統一的官方數值定義，但通常會從當年梅雨季總降雨量、鋒面實際通過次數、降雨的持續性及集中性，以及水庫入流量等條件來綜合判定。

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林得恩指出，梅雨季的降雨量若明顯偏少，低於氣候平均值的50％到70％，局部地區還會發生偏乾、趨旱現象，而可能造成「空梅」的環境特徵，有以下3個：

1.有梅雨鋒面出現，但降雨強度偏弱：

可能是，鋒面結構鬆散、鋒面位置偏北、對流強度不強或環境水氣不足。

2.梅雨鋒停留時間較短：

鋒面無滯留特性，反而移動快速，導致降雨無法集中及顯著，無持續降雨。

3.西南氣流不明顯：

缺乏南海水氣以及季風輸送，關鍵補給無法有效補上。

林得恩分析，今年的梅雨季降雨量確實偏少，不過也無須過度緊張。從最新的氣候模式來看，預估在5月29日左右，會有一波新的梅雨鋒面進一步南下影響到台灣的天氣，大家可以再持續追蹤觀察看看。

已進入梅雨季，今年5月的降雨量卻比往年稀少。（擷取自林老師氣象站）

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