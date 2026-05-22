台北旅展新北館好康放送 旅宿優惠一次看

2026台北國際觀光博覽會今起一連4天於台北世貿一館揭開序幕。（新北市觀旅局提供）

2026台北國際觀光博覽會（TTE）今起一連4天於台北世貿一館揭開序幕，新北市觀光旅遊局今年以「Enjoy! 揪來新北」為號召，透過情境布置、五感體驗與促銷活動，將新北市的觀光魅力濃縮於展場，民眾在新北館消費滿 500元可換「新北特選好禮」，滿2500元再加碼抽獎。

新北市觀旅局說明，展區集結在地業者祭出激省專案，知名星級旅宿「將捷金鬱金香酒店」提供展場專屬優惠，標準客房住宿券下殺45折；「印地安皮革創意工場」祭出質感皮件買一送一；親近大自然的「金山漫遊」深度一日遊享第二人75折，「雲仙樂園」也有門票買五送一的超值回饋，滿2500元加碼抽獎，有機會將捷金鬱金香酒店住宿券、行李箱等大獎帶回家。

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觀旅局與吉祥物「新北小客」今天在展區現場向民眾推薦新北市今夏兩大盛事，觀旅局跨界聯名人氣動漫《航海王》，於淡水金色水岸推出熱血的「2026淡江航海趣」，民眾可登上千陽號遠眺淡江大橋；新店的碧潭風景區東岸廣場也正上演「碧潭水舞」，巨型水幕交織七彩雷射光雕。

觀旅局也推出3條兼具低碳永續與在地文化深度的「水源茶香坪林漫遊」、「鐵道綠跡雙溪猴硐人文走讀」、「藝境三鶯時光慢旅」3條路線，展現新北壯麗山海與雋永人文相互輝映的多元觀光魅力，今天起到25日的黃金展期邀請民眾到台北世貿一館的ENJOY新北館，探索新北觀光魅力。

新北館以九份紅燈籠為景設計打卡牆，引領參展民眾走進充滿充滿故事感與懷舊情懷的山城夢境。（新北市觀旅局提供）

新北市觀旅局人員與吉祥物新北小客（後排左1）現身台北國際觀光博覽會新北館，邀請民眾到展區探索新北觀光魅力。（新北市觀旅局提供）

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