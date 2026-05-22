碧潭水舞加入神曲「APT.」！ 週六日快閃嗨舞 水上鋼鐵人5/30登場

碧潭水舞首度結合國際熱門舞曲「APT.」，水幕打出巨大字樣熱力四射。（新北市觀旅局提供）

「2026碧潭水舞季」5月1日開展，新北市觀光旅遊局持續帶給民眾耳目一新的展演體驗，明天起推出全新水舞曲目，包含熱門神曲「APT.」，換曲週末在碧潭東岸廣場舉辦「碧潭大舞台─潮流快閃之夜」，透過音樂、舞蹈、水舞與燈光交織，打造最具節奏感的水岸派對氛圍。

新北市觀旅局長楊宗珉說，今年碧潭水舞以「舞力泉High」為主軸，結合音樂節奏、水型、燈光與雷射光雕效果，打造沉浸式夜間展演空間，明天起推出的全新曲目中，一首選用國際熱門歌曲「APT.」，搭配節奏鮮明的水舞編排與雷射光影變化，呈現熱力十足的視覺效果；另一首邀請今年開幕演出的新店在地團體「聲動樂團」重新改編創作專屬碧潭水舞的展演樂曲，透過融合在地特色與水岸意象的音樂設計，展現碧潭獨有的城市魅力。

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觀旅局指出，明、後天晚間7點到9點在碧潭東岸廣場舉辦「碧潭大舞台─潮流快閃之夜」，活動以「快閃舞蹈」為核心概念，現場設置DJ台，全程播放熱門舞蹈金曲，搭配炫彩舞池燈光及快閃舞蹈演出，讓碧潭從水舞展演場域化身為露天大型舞池。後天另邀請烏來酋長文化村舞團參與演出，透過傳統歌舞展現原住民族文化特色與熱情魅力；水上鋼鐵人飛板秀也30日精彩重現，表演者將結合高空旋轉、跳躍與特技動作，搭配水舞及燈光效果，帶來震撼的水上展演。

觀旅局說，周邊商圈、餐飲及旅宿業者也同步推出多項優惠活動，包括碧潭餐飲遊憩區、DCC碧潭廣場、裕隆城及烏來觀光發展協會等都規劃相關優惠方案，邀請民眾白天走訪周邊景點、品嘗美食，夜晚再到碧潭欣賞水舞展演，相關資訊可到北市觀光旅遊網查詢。

「水上鋼鐵人飛板秀」5月30日驚豔重現，高空特技與水舞燈光交織出特技饗宴。（新北市觀旅局提供）

碧潭水舞全新曲目搭配炫彩燈光，延伸至水面的舞台彷彿巨型露天大舞池。（新北市觀旅局提供）

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