香蕉種苗科研中心啟用 年供應量倍增助攻外銷市場

香蕉種苗科研中心啟用，年供應量倍增。（記者葉永騫攝）

台灣香蕉研究所今天在屏東縣九如鄉舉辦「種苗科研中心」落成典禮，農業部長陳駿季到場見證說，種苗科研中心啟用後，預計健康種苗每年供應量由250萬株提升到500株，除了供給國人使用，也能開拓外銷市場，更能擴展到其他作物，以標準化與智慧化生產，全面提升我國種苗產業。

陳駿季說，香蕉曾經是台灣最具代表性、最感驕傲的外銷金蕉產業，全台香蕉種植總面積高達1.4萬到1.5萬公頃，年產值更是超過104億元，是國內指標性的重要果樹產業，但使用健康組織培養苗的比例僅佔約3分之1，多數蕉農仍承受著土傳性病害與產銷失衡的巨大風險，「種苗科研中心」落成，將回饋蕉農，讓每一位辛勤的農民都能買得起、用得上最優質的抗病種苗。

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過去每年只能供應250萬株的蕉苗，在新中心投入營運後，年供應量提升到500萬株，不但供應國內蕉農需求，更可能開拓外銷市場，將台灣卓越的科研成果延伸到海外。

香蕉研究所自民國59年成立至今逾半世紀，肩負台灣香蕉品種改良與病害防治重任，是守護國內香蕉產業的核心樞紐，現有繁苗設施使用超過40年，場域老舊，在農業部積極輔導下，蕉研所全面升級，成功打造嶄新的「種苗科研中心」，總面積14910平方公尺，將導入智慧化管理，成為台灣種苗產業邁向現代化生產的轉型典範。

農業部長陳駿季（左）、台灣香蕉研究所董事長陳建斌出席「種苗科研中心」落成典禮。（記者葉永騫攝）

研究人員培育健康蕉苗。（記者葉永騫攝）

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