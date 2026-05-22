鯨豚協會意圖驅離沙港海豚出海 當地居民不認同手法

中華民國鯨豚協會以獨木舟驅離海豚未見效果，被當地居民質疑傷害海豚。（陳建銘提供）

澎湖昔日海豚重鎮沙港，昨（21）日重現海豚洄游，今（22）日一早湧入大批民眾前往欣賞，中華民國鯨豚協會也搭機跨海趕抵，一度希望以獨木舟方式，驅離海豚出海，但當地民眾認為這樣方式可能傷害海豚，希望讓海豚自行決定去留。

鯨豚協會認為，港內腹地狹小，溫度越來越高，又沒有食物來源，怕滯留太久，變成真正的擱淺就不妙，因此使用3艘獨木舟下水驅趕，但漁港範圍不大，又逢退潮時段，1架空拍機一直低飛至漁港高潮線下，近距離拍攝海豚，即使在空中，螺旋槳快速轉動噪音大作，不斷干擾海豚遊動路線，迫使海豚頻頻調轉方向。

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鯨豚協會秘書長曾鉦琮，對於無人機干擾海豚行為，要求轄區派出所及安檢所人員進行勸導離去，一度爆發小衝突，但獨木舟拍水帶領方式進行1小時，也無法有效。現場有民眾憤怒質疑，這樣會傷害海豚，鯨豚協會獨木舟驅離行動，可能會讓膽小的海豚受驚四處亂竄。

鯨豚協會認為海豚在港區越久越危險說法，也引發當地居民質疑，昔日沙港圈養海豚達5年之久，最後以集體越網逃脫結束沙港海豚歲月，從未聽說發生擱淺事件，而且官方不准民眾餵食海豚，補充體力，卻用獨木舟人為干預海豚去留，誰的傷害比較大？ 認為目前最好方式是靜待海豚自行離去。

沙港重見海豚蹤影，當地居民認為去留由自然法則決定。（陳建銘提供）

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