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    首頁 > 生活

    竹縣環局進入國小宣導示範公廁清掃 盼建立學童正確觀念

    2026/05/22 12:09 記者廖雪茹／新竹報導
    「環保小尖兵公廁清掃學習活動」中進行有獎問答互動。（新竹縣政府提供）

    「環保小尖兵公廁清掃學習活動」中進行有獎問答互動。（新竹縣政府提供）

    不少人因為覺得公廁髒而害怕甚至不敢上公廁！新竹縣政府環保局在東海國小辦理「環保小尖兵公廁清掃學習活動」，邀集4年級學生共同參與，除了如廁禮儀教學，還示範清潔工具使用，希望提升學童公共環境維護的認知，建立正確如廁觀念。

    環保局表示，公共廁所整潔除仰賴清潔人員維護，更需要全民共同珍惜與維護，透過環境教育向下扎根，引導學童理解「公廁如家廁，自己弄髒自己清」的觀念，不僅有助於培養良好如廁習慣，也能逐步建立尊重公共空間及體諒第一線清潔人員的公共倫理意識。

    活動邀請威合股份有限公司副理詹燕萍擔任講師，講解各國如廁文化、廁所標誌辨識、正確如廁禮儀，以及公廁清潔工具功能與使用方式等，並安排有獎徵答與互動體驗，提升學童參與度與學習興趣，建立基本環境衛生觀念。

    活動中特別宣導公廁「不髒、不濕、不臭」3不原則，並透過清潔工具操作與情境互動，讓學童認識公廁清潔工作內容。環保局指出，未來將持續結合學校、社區及相關單位推動公廁環境教育與宣導活動，共同營造整潔、友善且具生活品質的如廁環境。

    新竹縣政府環保局到東海國小辦理「環保小尖兵公廁清掃學習活動」。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府環保局到東海國小辦理「環保小尖兵公廁清掃學習活動」。（新竹縣政府提供）

    新竹縣環保局辦理「環保小尖兵公廁清掃學習活動」，希望提升學童公共環境維護的認知，建立正確如廁觀念 。（新竹縣政府提供）

    新竹縣環保局辦理「環保小尖兵公廁清掃學習活動」，希望提升學童公共環境維護的認知，建立正確如廁觀念 。（新竹縣政府提供）

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