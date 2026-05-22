轟林志玲辭職聲明未提台灣！許美華：她不是勇敢的賈永婕

林志玲原將於6月底接任文化內容策進院董事，21日卻無預警發布聲明請辭。（文策院提供）

昔「台灣第一名模」林志玲日前受邀出任文化內容策進院新任董事，21日卻無預警發布聲明表示，為避免外界出現更多非事實揣測與誤解，決定不承接該職務。對此「紫光奇遊團」成員許美華直言，林志玲的辭職聲明通篇未見「台灣」兩個字，確實不該接下文策院董事；她並藉此機會大讚台北101公司董事長賈永婕，「現在大家知道賈永婕有多勇敢了吧。」

林志玲21日在臉書聲明中表示，當初接受邀請的初衷，是希望能為產業盡一份心力，但後來發現「這個稱謂的重量，比想像中沉重很多」，在深思熟慮後，為了避免更多非事實的揣測及誤解，她決定不承接文策院董事一職。

請繼續往下閱讀...

許美華21日在社群媒體Threads發布貼文指出，林志玲臉書那篇經紀公司「繞來繞去落落長」的辭職聲明，卻就是說不出「台灣」兩個字，她強調，「林志玲確實不該接下文策院董事。」

許美華說，「做一個台灣人，對某些人來說實在太沈重了。這個小小多山白癡更多的國家，就交給願意勇敢承擔的人吧！」

許美華接著在留言區表示，對於「對於永遠輕飄飄講些天馬行空漂亮話的志玲姐姐來說，要像梁文傑說的『脫中返台』真的太沉重了 。」陸委會副主委兼發言人梁文傑本月14日曾表示，藝人如果要脫中返台，要為台灣做事，做為自己人沒有不歡迎的道理。

許美華又說，「之前很多人說給林志玲一個機會，她可能是下一個賈董賈永婕。台灣給過林志玲機會了，她已經明確告訴大家，她的選擇不是台灣，她不是賈永婕。」她補充，「現在大家知道賈永婕有多勇敢了吧。」

林志玲21日在臉書發布聲明。（圖擷自林志玲Chiling Lin臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法