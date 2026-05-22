旅展傳有招攬中國參訪團 觀光署查核：文宣已拆除

台北國際觀光博覽會今天登場，傳有業者公然張貼赴中國的文化參訪團行程。觀光署今天前往查核，旅行社已拆除招攬廣告及文宣，而交長陳世凱也呼籲業者遵守規定、保障旅客安全。（記者方賓照攝）

台北國際觀光博覽會今天登場，傳有業者公然張貼赴中國的文化參訪團行程。觀光署今天前往查核，旅行社已拆除招攬廣告及文宣，而交長陳世凱也呼籲業者遵守規定、保障旅客安全。

赴中國團體旅遊的禁團令未解，但有媒體報導今天起至25日在台北世貿登場的台北國際觀光博覽會，有業者張貼赴中國旅遊行程，雖是文化參訪團，卻有提供優惠價格、天數等，引發爭議。

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陳世凱今天出席開幕典禮，接受媒體聯訪時表示，呼籲業者都要遵守政府規定，以保障所有旅客安全，觀光署也會去處理。

觀光署告訴媒體，今天前往現場查核，旅行社已將文化參訪招攬廣告及文宣拆除，並未看到有相關文宣；個案將依查處事實認定，至於是否還有在旅展對不特定旅客招攬參訪團，也會依照事實查核情況做認定。

根據觀光署說明，禁團令是指旅行業不得招攬「不特定」旅客組團赴中國團體旅遊，赴中國交流或考察參訪團應有中國邀請單位、有特定參訪目的、安排特定參訪地點且參訪成員有一定條件及資格限制，始非屬暫停旅行業辦理赴大陸旅遊業務範疇。

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