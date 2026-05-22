東引通訊靠微波備援20多天 台馬第二海纜最快5月底修復

台馬第二海纜修復工程持續進行，東引島仰賴微波通訊，最快5月底獲得改善。（連江縣政府提供）

因台馬第二海纜及第三海纜相繼受損，國之北疆的東引鄉過去20多天網路與通訊服務，完全仰賴微波系統備援。隨著海纜修復工程持續推進，中華電信近日在台灣、馬祖兩地分頭並進，加速進行第二海纜修復，盼早日恢復東引通訊品質。據了解，若一切順利，最快5月底恢復海纜傳輸。

據了解，台馬第二海纜目前已完成距淡水沙崙約23.6公里處故障點的修復作業，昨天（21日）另一艘海纜船已抵達東引海域，接續修復距淡水沙崙約180公里處、位於東引燈塔東方海域的受損芯線。待第二海纜全線修復完成後，除有線電視訊號外，東引全島網路與通訊服務也將恢復以海纜傳輸為主。

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至於距東引約2.64公里、位於北澳口附近，連結東引與北竿段的台馬第三海纜，也將在第二海纜完成故障排除後，啟動修復，到時東引地區的有線電視，就可以恢復正常收看。

東引鄉民代表會第12屆第7次定期大會昨天（21日）舉行預備會議，東引鄉代表會主席陳子驎與鄉民代表們，關切東引網路與通訊品質問題，並拜會中華電信東引服務中心主任劉增榮，了解海纜修復最新進度。

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