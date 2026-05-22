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    5月還有紅包拿！花蓮富里發3000元、壽豐鄉明普發2000元

    2026/05/22 09:57 記者花孟璟／花蓮報導
    富里鄉發放振興禮金在各村辦公室，3天已有6成民眾領取。（富里鄉公所提供）

    富里鄉發放振興禮金在各村辦公室，3天已有6成民眾領取。（富里鄉公所提供）

    5月了還有紅包拿！花蓮還有2鄉鎮民眾因為鄉鎮公所發放振興禮金，正在開心爽領紅包！首先是富里鄉19日開始發3000元，明天星期六壽豐鄉啟動普發2000元。壽豐鄉長曾淑懿說，壽豐鄉人口較多，全鄉預計發送1.65萬人，請民眾把握時間領取。

    富里鄉公所在19日開始公告發放3000元禮金，領取時限是19日至24日，全鄉具備領取資格的鄉民共有9238人，資格是去年12月底前設籍富里鄉就能領，新生兒如果12月底前出生但沒有來得及辦戶籍，只要在領取期限前完成設籍也能領。

    富里鄉公所統計，截至昨21日為止，3天已有6099人完成領取，領取率66%，領取含今天剩下最後3天，仍有3139人尚未領，請民眾備妥證件及通知單前往村辦公室、活動中心等通知單上指定場所領取！

    壽豐鄉公所發振興禮金，現場發放選在明後天星期六、日民眾休假日在各村辦公室、活動中心，以及25日至29日在鄉公所領取。鄉長曾淑懿說，壽豐鄉人口較多，在適當財政紀律下，全鄉具備領取資格共有1萬6597人次，總經費需3319.4萬元，十分感謝鄉代會全力支持，由於歷任鄉長撙節開支，讓鄉庫仍有餘絀1.2億元可以發放振興關懷金。

    鄉公所指出，今年1月31日（含當天）前設籍壽豐鄉，且在鄉公所公告發放日前戶籍都還在壽豐，均可領取2000元禮金，請民眾領取時認明禮金紅包袋上有印製｢壽豐鄉公所｣署名的專用禮金紅包袋，並且現場清點無誤，可持身分證及印章親領、無法親領可寫委託書，備妥委託人及受委託人的身分證正本、印章，其餘詳細領取方式參閱公所通知單。

    接下來準備發放的鄉鎮還有鳳林鎮、瑞穗鄉及光復鄉，預計在6月後陸續發放，鳳林、瑞穗都是發3000元，光復鄉則因去年堰塞湖洪災重創，已經由鄉民代表會通過將普發1萬元振興禮金。

    富里鄉長江東成了解發放情況，許多村民一手拿了全家4、5包上萬元，開心笑呵呵。（富里鄉公所提供）

    富里鄉長江東成了解發放情況，許多村民一手拿了全家4、5包上萬元，開心笑呵呵。（富里鄉公所提供）

    富里鄉長江東成了解發放情況，許多村民開心領紅包。（富里鄉公所提供）

    富里鄉長江東成了解發放情況，許多村民開心領紅包。（富里鄉公所提供）

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