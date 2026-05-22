高捷紫線仍停留在可行性研究階段 陳其邁曝原因

高雄捷運紫線規劃圖。（捷運局提供）

高雄捷運紫線送中央審查已經1年8個月，目前仍停留在可行性研究審查階段，尚未進入綜合規劃。國民黨籍市議員李眉蓁今（22）日於議會詢問市長陳其邁，盼紫線能在他卸任前核定；陳其邁則強調，可行性評估必須審財務、工程技術、預期的效益等，會拖比較久時間。

捷運紫線銜接黃線Y9，行經民族路、高鐵左營站、軍校路、右昌街、大學南路（高雄大學）、捷運青埔站、高科大、義大醫院、樹德科大，全長25.35公里，設置23座車站（7座地下、16座高架），跨越三民、左營、楠梓、橋頭、燕巢等5個行政區。

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李眉蓁瑜總質詢說，隨著台積電進駐，左營楠梓發展迅速、人口增加，捷運紫線已成未來交通關鍵 ，將串連左營高鐵站、楠梓產業園區、橋頭科學園區等，有龐大的交通需求。

她說，目前紫線送中央審查已經1年8個月，進度仍停留在可行性研究審查的前期階段，尚未進入綜合規劃程序，中央仍持續要求補充財務、運量、效益等相關資料，但當地民眾已認為勢在必行，她詢問陳其邁「在你卸任前，紫線是否能核定？」

陳其邁指出，紫線於2024年9月提報，交通部已經現勘初審，因為審議有些修正，今年3月又報請交通部進行可行性審議，通過後會送行政會核定，就會進入綜合性規劃階段。

陳其邁強調，高市府會與交通部聯繫，盡速召開審查會議，「但進度操之在行政院與交通部」，像這種案子，過去在可行性評估會拖比較久時間，因為必須審財務、工程技術、預期的效益等，會花比較久時間。

陳其邁補充說，行政院核定考量很多因素，國家財政能否支持也是原因之一，例如這次計畫性補助，中央還短差高雄103億元，預算在立院也還沒通過。

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