嘉大7月啟動3天「友善環境耕作進階班」 從田間到市場一次學會

嘉大教授黃啓鐘帶領學員進行作物病蟲害綜合管理與天敵及害蟲辨認。（嘉大提供）

永續農業與食品安全意識升高，消費者對有機農產品需求持續增加，嘉義大學農業推廣中心7月2日至4日舉辦「友善環境耕作—作物進階班」課程，讓學員深入了解友善環境耕作的實務應用與未來發展，一次學會生產、管理到市場行銷能力。

「友善環境耕作—作物進階班」課程由嘉大農藝學系教授侯金日規劃，內容結合理論與實務，包含「友善環境耕作—作物病蟲害綜合管理與天敵及害蟲辨認」、「友善環境栽培雜草識別、管理與多樣化應用」等專業課程，協助學員建立友善農業栽培管理基礎能力；安排多場實地參訪與田間實作，讓學員從實際案例學習友善農業經營模式。

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嘉大農業推廣中心主任侯新龍表示，面對氣候變遷與農業永續發展挑戰，友善環境耕作成為現代農業重要方向，不僅能降低對環境的負擔，也能提升農產品價值與消費者信任；課程以深入淺出方式，建立完整的友善與有機農業知識體系，無論是新進農友、返鄉青年或對永續農業有興趣民眾，都能透過課程獲得實用技能與經營觀念。報名即日起至6月7日止，3天包含餐費、保險、講義及小禮等費用，收費每人3200元，電洽05-2717330。

興大教授李皇照分享友善與有機農產品行銷實務。（嘉大提供）

3天課程由嘉大教授侯金日規劃，從田間到市場行銷都學得到。（嘉大提供）

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