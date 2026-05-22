南部恐飆38度 專家：明起連6天「炙熱如盛夏」將屢創今年高溫

吳德榮指出，今日各地大多晴熱，高溫上看35度以上，南部甚至可能來到38度。明日至下週四滯留鋒北退，各地白天「炙熱如盛夏」，將屢創今年高溫。（資料照）

氣象專家指出，今日各地大多晴熱，高溫上看35度以上，南部甚至可能來到38度。今日受滯留鋒影響，今日台灣附近水氣增，山區午後有對流發展，東北部部分平地有局部較大雨勢，明日至下週四滯留鋒北退，各地白天「炙熱如盛夏」，將屢創今年高溫，注意防曬、防中暑。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日滯留鋒在北部海面，台灣附近水氣增、大氣不穩定，山區午後有對流發展、擴及東北部部分平地，有局部較大雨勢，應注意；白天各地大多晴熱，要防曬、防中暑。今日各地區氣溫如下：北部23至36度、中部24至35度、南部23至38度、東部23至35度。

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吳德榮表示，明日至下週四滯留鋒北退，水氣減少，大氣穩定，山區午後偶有局部短暫降雨的機率，範圍很小、機率也低；因在暖氣團內，白天「炙熱如盛夏」，將屢創今年高溫。

吳德榮提到，下週五、六梅雨季第4波鋒面南下。下下週日鋒面減弱遠離。不過，最新歐洲及AI模式模擬顯示，期末菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，動向各有差異，對鋒面結構有不同程度的破壞。因已屬末期模擬，各國模式都還會再調整，應持續觀察。

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