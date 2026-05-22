新北年約6000件野生動物通報案 動保處籲三不

動保處經常接獲野生動物出沒於社區、住家或工廠等相關通報，每年野生動物通報案件數量約6000件。（新北市動保處提供）

新北市擁有豐富棲地環境與生態，新北市府動物保護防疫處長楊淑方指出，人類生活空間與野生動物棲地日益重疊，動保處經常接獲野生動物出沒於社區、住家或工廠等相關通報，每年野生動物通報案件數量約6000件，近期也接獲多起幼鳥救援通報，提醒民眾如於戶外遇見野生動物應落實「三不原則」——不接觸、不干擾、不餵食，可撥打1959動保專線或1999市民熱線向動保處通報求助。

動保處指出，6000件通報案中，常見救援物種為蛇類最多，年約3500件（如龜殼花、紅斑蛇、南蛇等），其次為禽鳥類年約1500件（如珠頸斑鳩、鷺科鳥類及猛禽等），保育類穿山甲也曾有相關救援通報，發現時穿山甲左側身體有明顯挫傷，隨即送交台北市立動物園進行醫療救治，所幸穿山甲順利康復，重新回到原棲地山林。

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動保處說，近日也接獲多起幼鳥救援通報，多數為幼鳥學飛過程中的正常離巢行為，另有部分案件與樹木修剪、砍伐工程影響巢位有關；春季是許多野生動物繁殖的季節，若幼體位於馬路等危險區域，可避免直接接觸，先移至附近安全隱蔽處並觀察親代是否仍在附近徘徊、警戒或發出叫喚聲，切勿因著急而直接觸摸、餵食或帶回飼養。

動保處呼籲，為降低人為干擾及減少野生動物與人之間的衝突事件，如遇野生動物出沒，應遵守「不接觸、不干擾、不餵食」原則，必要時通報相關單位協助處理；另外，任意餵食野生動物可能改變其原有的自然覓食習性與行為模式，增加疾病傳播風險及環境髒亂問題，甚至提高野生動物出沒於人類活動區域的機率，增加人獸衝突，對人類與動物皆可能造成不良影響。

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