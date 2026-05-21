台灣文學眾聲喧嘩 楊双子：讓我們一起被世界看見吧

台灣作家楊（雙）子（左）和譯者金翎（右）在英國奪得國際文學大獎「國際布克獎」，19日和20日分別在頒獎典禮前後接受中央社專訪。（中央社）

台灣作家楊双子和譯者金翎19日憑長篇小說「臺灣漫遊錄」奪得國際文學大獎「國際布克獎」。楊双子今天接受中央社專訪提到，她真的很希望能夠有更多台灣人和台灣文學作品走向世界，「讓我們一起被看見吧」。

楊双子說，「我們必須成群結隊地出來」，讓世界知曉台灣的多種聲音和多樣面貌。

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她強調，沒有一本書能代表所有台灣文學，台灣也不限於單一作品所呈現的風貌。比起她個人的下一部作品，她更期待有更多來自台灣的創作為世界所知。

楊双子和金翎憑「臺灣漫遊錄」獲頒「國際布克獎」（International Booker Prize），是第一次有台灣作家和台灣譯者奪此國際大獎。

在頒獎典禮上，楊双子發表得獎感言提到，綜觀台灣文學發展史，「百年來我們其實不斷地在探問：台灣人想要什麼樣的未來？台灣人想要什麼樣的國家？」。

今天接受中央社專訪時，楊双子說，「當我們談論什麼是台灣文學、什麼是台灣菜，我們在問的其實是，什麼是台灣人」。

楊双子認為，「台灣人」不會有定義完成的那一天，而是將持續被滾動定義，形成「最大公約數」。

至於她個人對「台灣人」的想像，楊双子說，那不會是基於「本質論」的血緣、族群，或者信仰、祭儀等元素，而是在台灣這塊土地上一起生活的人，無論最初是基於什麼原因來到這裡，依然決定「一起生活，並一起決定要走向什麼樣的未來」。

若對這樣的「一起」缺乏共識，也沒有「命運共同體」的覺悟，則這樣的人，就很難被稱為「台灣人」。

楊双子說，有共同的經驗很重要：共同的經驗可以是政治事件、一場球賽，或者是台灣文學創作奪得「國際布克獎」。

「不管你今天因為台灣人得獎而開心，或者不開心」，這都是「共同經驗」，楊双子說，而這也是台灣踏出下一步之前的共同記憶、共同基礎。

金翎則是在頒獎典禮發表得獎感言提到，2022年俄羅斯入侵烏克蘭，她當時做了明確決定：在可預見的未來，不再無差別地翻譯任何華語作品，而只翻譯來自台灣的創作。

她強調，她會持續這樣做，直到有一天，「我的家鄉（台灣）的主權在英語世界不再是一種挑釁或笑話」，且沒有人會臉不紅氣不喘地對她說，「我真應該去台灣看看——趁它還在的時候」。

她今天接受中央社專訪提到，在台灣成長時，她長期在台北生活，當時僅具備華語能力，不諳台灣其他語言。

遷居美國後，2022年俄羅斯全面侵略烏克蘭，她觀察到烏克蘭經歷的不僅是物理層次，還有語言、文化層次的侵略。戰爭全面爆發後，許多烏克蘭友人紛紛表示，「今天起要好好學習烏克蘭語」。

眼見身邊烏克蘭友人的覺悟，金翎更是感到愧疚。她問自己，明明只會說台灣華語，為何還要花時間翻譯「別人的華語」，畢竟「我們（台灣）人口這麼少、土地這麼小，需要的聲量卻是這麼大」。

金翎不諱言，從美國觀察發生在台灣的一切比實際身處台灣時，危機感更強烈。

她指出，外媒的台灣相關報導往往聚焦中國侵略台灣的可能性，同時卻對來自台灣的聲音、或者台灣政治領袖的發言，缺乏應有關注，彷彿討論的是台灣議題、甚至攸關台灣的生存，卻「永遠只有美中關係」，台灣的聲音幾乎「完全被排除」。

金翎下定決心，她的時間該用在「為台灣發聲」。

除了自己手上已有幾部台灣文學作品等她完成翻譯，金翎說，台灣海內外有一群譯者正努力把台灣的故事帶到世界各地，其中包括長住台灣的外籍譯者。

這些譯者不僅是翻譯作品，也為台灣與世界各地搭起橋樑。金翎幽默表示，她十分期待自己可以因為英譯台灣文學作品、屢入圍「國際布克獎」而多回來英國幾次，且每一次伴隨她來英國的，最好都是不同的台灣作家，雖然這麼做可能「對不起楊双子」。

楊双子則笑著回應，這會是非常好的事情發展，「妳沒有對不起我」；希望金翎可以常常回來英國，「我們單飛不解散」。

楊双子強調，她真的很希望世界能認識台灣的多元聲音與樣貌，透過文學看見台灣這塊土地上，有各形各色活生生的人。

她提到，很多人說文學「沒有用」，但切勿小看文學的力量。她過去能夠在經濟匱乏的情況下持續寫作，就是文學力量的明證，文學帶給她「想像美好未來可能性的力量」。（

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