光復洪災毀美髮店 她轉職照服員「助人又能賺錢」

照顧者學校今年第一班共14人結業。（圖由芥菜種會提供）

去年9月光復洪災，滾滾泥流瞬間衝進去婕妤在街上開的美髮工作室，店面器材全泡湯，她一度對未來感到茫然，偶然機會得知基督教芥菜種會在光復鄉開設照顧服務員訓練班，她馬上報名，最近結業後開始投入長照工作，終於有了穩定收入！

光復、鳳林交界的馬太鞍溪去年堰塞湖溢流，洪水沖垮馬太鞍溪橋還讓半個光復鄉市區淹水，水退後整個房子內全是泥，還有房子鐵門發生無法開啟，長輩受困待援，也讓偏鄉地區人口結構超高齡化成為現實的防災問題。縣府統計，光復鄉今年4月65歲以上老人比例29%，接近3分之1，多數年輕人都到都會區謀生，留在災區的更因地方經濟崩解，許多人因此失業。

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婕妤的美髮工作室就是一例，洪災後店面及燙髮美髮生財器具全部毀了，損失80多萬元，即使有鏟子超人幫忙，要再買器材重新來過又得是一筆錢。婕妤說，災後工作機會很少，但每個人家裡都有長輩、都會需要長照服務，聽到基督教芥菜種會要在光復開課，馬上就報名加入。

經過1個月的密集實作訓練，學到「照顧人也是需要方法」，克服對照顧工作的心理壓力，最近開始投入長照服務，每個月為家庭帶來穩定收入。

基督教芥菜種會執行長李肇家說，災後災區處於「扶立」階段，災民不會永遠都是災民，要重新站起來不能只是依靠外部資源，更重要是讓地方長出自己的照顧能力，鼓勵青壯年留在光復工作，也能促進消費力，因此今年在光復推「照顧者學校」，開設照顧服務員資格訓練共有14名學員結業後取得照顧服務員資格，其中11人是青壯年人力，投入在地照顧工作、建立偏鄉互助照顧網絡。

由於長照2.0政策，照服員人力缺口仍相當多，李肇家說，有意願加入照顧服務員工作的光復鄉親，歡迎報名8月在光復鄉加開的「照顧服務員單一級技術士技能檢定輔導考照班」，協助取得照服員證照，不但照服員自身家庭經濟獲得穩定，也讓有需要被照顧的長輩及家人，在照顧壓力與突發困境雙重打擊時能被及時接住，達到在地老化的目標，報名洽基督教芥菜種會、或電話02-7705-9292。

光復鄉青壯年災民透過取得照服員專業，投入長照工作照顧人，一兼二顧。（圖由芥菜種會提供）

照顧人也是有一門方法論，幫長輩翻身、包尿布、如廁時怎樣不要閃到腰，又能讓被照顧者感受舒適，透過照服員訓練課程都能學習到。（圖由芥菜種會提供）

婕妤（右）去年洪水淹掉她的美髮工作室，現在的她身分不 樣了，是一位照服員，擁有專業照顧職能。（圖由芥菜種會提供）

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