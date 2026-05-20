為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    越南黑糙米驗出農藥 關山鎮公所：中興米進口米與在地稻作無關

    2026/05/20 14:04 記者黃明堂／台東報導
    關山鎮公所今天為關山稻農發聲。（記者黃明堂攝）

    關山鎮公所今天為關山稻農發聲。（記者黃明堂攝）

    食藥署昨天公布邊境查驗不合格品項，此次輸入業者「關山穀堡實業有限公司」報驗的越南黑糙米檢出殘留農藥不合格，關山鎮公所澄清，該案涉及的是中興米相關企業自行進口的越南黑糙米，屬業者進口米邊境查驗案件，與關山鎮公所、關山鎮在地農民及關山地區契作稻米無關。

    關山鎮公所表示，該公司雖於關山設廠，並使用相關企業名稱營運，但其進口米採購、報驗及輸入作業，均屬私人企業自身營運行為，並非關山鎮公所委託、協助或參與，也不代表關山鎮在地稻米品質。公所進一步說明，關山鎮公所檢驗站所檢驗的，是去年11月及12月二期稻作的在地契作稻米，檢驗對象為關山地區契作生產的稻作，並非此次食藥署公布的不合格越南進口黑糙米。

    公所說，該批進口米並未送交關山鎮公所檢驗站檢驗，相關查驗權責屬中央主管機關邊境查驗程序。關山鎮公所強調，外界不應將「私人企業進口米邊境查驗不合格」與「關山在地稻米」混為一談。此次不合格產品為越南進口黑糙米，並非關山鎮在地農民生產的稻米，也非公所檢驗站受理檢驗的品項，請勿以業者進口米事件影射關山鎮稻米品質，以免損害關山農民及在地農業聲譽。

    關山公所呼籲，各界在關注食品安全議題的同時，也應尊重事實、釐清責任歸屬。本案為業者進口越南黑糙米於邊境查驗不合格，並非關山在地農民生產稻米發生問題，也與關山鎮公所檢驗站無關。請勿讓錯誤聯想傷害台東小鎮裡那些辛苦維持台灣農業生態、默默守護土地的農民。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播