越南黑糙米驗出農藥 關山鎮公所：中興米進口米與在地稻作無關

關山鎮公所今天為關山稻農發聲。（記者黃明堂攝）

食藥署昨天公布邊境查驗不合格品項，此次輸入業者「關山穀堡實業有限公司」報驗的越南黑糙米檢出殘留農藥不合格，關山鎮公所澄清，該案涉及的是中興米相關企業自行進口的越南黑糙米，屬業者進口米邊境查驗案件，與關山鎮公所、關山鎮在地農民及關山地區契作稻米無關。

關山鎮公所表示，該公司雖於關山設廠，並使用相關企業名稱營運，但其進口米採購、報驗及輸入作業，均屬私人企業自身營運行為，並非關山鎮公所委託、協助或參與，也不代表關山鎮在地稻米品質。公所進一步說明，關山鎮公所檢驗站所檢驗的，是去年11月及12月二期稻作的在地契作稻米，檢驗對象為關山地區契作生產的稻作，並非此次食藥署公布的不合格越南進口黑糙米。

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公所說，該批進口米並未送交關山鎮公所檢驗站檢驗，相關查驗權責屬中央主管機關邊境查驗程序。關山鎮公所強調，外界不應將「私人企業進口米邊境查驗不合格」與「關山在地稻米」混為一談。此次不合格產品為越南進口黑糙米，並非關山鎮在地農民生產的稻米，也非公所檢驗站受理檢驗的品項，請勿以業者進口米事件影射關山鎮稻米品質，以免損害關山農民及在地農業聲譽。

關山公所呼籲，各界在關注食品安全議題的同時，也應尊重事實、釐清責任歸屬。本案為業者進口越南黑糙米於邊境查驗不合格，並非關山在地農民生產稻米發生問題，也與關山鎮公所檢驗站無關。請勿讓錯誤聯想傷害台東小鎮裡那些辛苦維持台灣農業生態、默默守護土地的農民。

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