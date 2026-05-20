歷時2年終打通！石門聯通管隧道貫通 卓榮泰最高規格歡迎坑夫

行政院長卓榮泰等人主持石門山隧道貫通儀式後，在入口端與坑夫合影。（記者謝武雄攝）

行政院於2022年5月5日核定「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」，計畫總經費103億元，預計2028年完工，屆時石門水庫將可提供寶二水庫每日30萬噸緊急供水備援能力，工程分三個標案進行，其中最困難的隧道工程今進行貫通儀式，由行政院長卓榮泰等人從及時影像看到貫穿的霎那，隨後，卓榮泰在進口端迎接14位坑夫，場面相當感人。

聯通管線的隧道工程全長5.9公里，從石門水庫分層取水工之中線鋼管連接到隧道入口端，然後穿越石門山隧道工程到隧道出口，隧道全長3.4公里，耗費2年才打通。

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貫通儀式是於上午10點30分在隧道入口端舉行，除卓榮泰外，桃園市政府秘書長溫代欣、新竹縣長楊文科、新竹市副市長林琨瀚、桃園地檢署檢察長張春暉都到場，一行人首先聽取聽取水利署簡報，隨後播放坑夫施工中的甘苦談，隨後由卓榮泰等人觸碰水晶球進入貫通儀式，透過即時影像觀賞機具打通隧道最後工程。

完工後14位坑夫由隧道出口端趕回入口端，卓榮泰也以最高規格迎接這些無名英雄，除逐一握手外，也與坑夫們合影。

水利署標示，聯通管線全長約25.1公里，計畫總經費103億元，分成隧道銜接段長約 5.9 公里、道路埋設段長約11.1公里及跨河放水段長約8.2公里三標工程。預計於2028年底完成，由於石門水庫海拔較寶二水庫高100公尺，連通後可利用重力流送水。

「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」完工後將成為連接桃園與新竹的第二條備援管線，大幅提升枯水期的水源調度能力；現有的備援管線是自來水幹管，石門水庫源水進平鎮淨水廠，再送到新竹湳雅淨水廠，每日約20萬噸。

行政院長卓榮泰等人主持石門山隧道貫通儀式後，在入口端歡迎坑夫，並逐一握手。（記者謝武雄攝）

行政院長卓榮泰等人主持石門山隧道貫通儀式後，在入口端歡迎坑夫，並逐一握手。（記者謝武雄攝）

行政院長卓榮泰等人主持石門山隧道貫通工程。（記者謝武雄攝）

行政院長卓榮泰等人主持石門山隧道貫通儀式後，與會人士在隧道進口端合影。（記者謝武雄攝）

行政院長卓榮泰等人主持石門山隧道貫通儀式後，在入口端聽取工程說明。（記者謝武雄攝）

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