南投市推出便民APP 提供線上申辦業務與停車點數回饋抵消費

南投市長張嘉哲宣布推出市事通APP，提供停車繳費、車位即時查詢及開放線上申辦生育津貼等8大功能。（記者張協昇攝）

南投市公所因應人手一機數位時代，推出「南投市事通」APP，提供停車繳費、車位即時查詢及開放線上申辦生育津貼等8大功能，並啟動全台首創的「點數經濟 GO」，民眾只要下載「南投停車幫幫忙」APP綁定信用卡並設定自動扣款，不論路邊停車或充電皆可享有10%的點數回饋，還可用來折抵合作店家的消費，達到智慧消費、活化商圈的雙贏目標。

南投市長張嘉哲今（20日）召開記者會指出，數位便民時代來臨，公所推出的「南投市事通」APP，讓民眾不用花費時間跑公所，即可線上申辦生育津貼、急難救助、喪葬慰問金等業務。此外，針對今年即將進行的南投市地標綠美橋修繕工程，民眾也可透過此APP進行橋體外觀顏色網路票選，有機會獲得電子手錶等精美好禮。

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至於「點數經濟 GO」消費好康活動，則結合陽信銀行專為南投設計的「南投賞利點」，讓路邊停車或充電的點數回饋，可用於指定合作店家消費折抵，成功把錢留在南投，以民眾消費習慣回推，假設回饋點數達100萬點，預估將為南投市帶來高達1000萬元以上的附加消費產值。

張嘉哲說，針對高齡化社會，公所也導入先進的AIoT健康量測系統，長輩檢測血壓、體脂等數據將自動上傳APP，精準記錄健康歷程，讓在外地工作的南投子弟也能隨時透過手機掌握父母身體狀況，更可作為後續醫療依據，將巡迴各社區推動，用科技守護長輩健康。

南投市公所導入AIoT健康量測系統，民眾可透過手機掌握血壓等各項數據。（記者張協昇攝）

南投市推出「點數經濟 GO」，汽車充電可享有10%的點數回饋。（記者張協昇攝）

南投市推出市事通APP，多項業務民眾不用到公所臨櫃申辦。（記者張協昇攝）

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