慎防鼠疫 新北市議員要求加強關懷街友、護猛禽補貼防窗殺窗貼

台北市「安鼠之亂」引發疑慮，鄰近的新北市嚴陣以待，市長侯友宜表示近期市府已對全區反覆清消。（記者黃子暘攝）

台北市「安鼠之亂」引發疑慮，鄰近的新北市嚴陣以待，市長侯友宜表示近期市府已對全區反覆清消。市議員李倩萍質詢表示，街友經常集中在老鼠出沒熱區，如不慎接觸老鼠唾液與排泄物，可能感染漢他病毒，要求市府加強關懷並宣導如有不適症狀應儘速就醫。市議員彭一書說，猛禽也是滅鼠幫手，要求市府提出防窗殺窗貼補助，保護鳥類。侯友宜指出，市府針對各大場館清消，也有定時關心街友，目前針對防治窗殺部分，市府均有宣導。

李倩萍表示，市府統計三重、板橋、新莊區等處有較多街友，他們的生活環境不外乎是車站、美食街等周邊區域，也是老鼠出入頻繁的地點，漢他病毒藉由人類接觸老鼠唾液、排泄物、尿液等方式傳播，鼠糞乾燥後揚塵微粒吸入也可能造成感染；多數街友沒有固定就醫習慣，恐怕部分甚至還沒有健保卡，要求社會局在防疫期間積極關心，並宣導如有疑似感冒症狀要積極就醫，環保局、衛生局應落實清消。

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侯友宜指出，市府社會局、街友外展服務中心，均有定時關心街友。

彭一書說，防治鼠患，應是各區聯防一起清消，至於投藥部分，如果在公共場所投放老鼠藥，就可能對保育禽鳥等生態造成影響，市府滅鼠的同時應加強監測生態狀況，也要從環境上防治窗殺，市府應該針對防窗殺窗貼提供補助。

侯友宜回應，新北市有定期環境清潔日，各區一起清潔，另外市府對於生態，尤其保育類動物都有做好監測保護，防治窗殺部分市府也有加強宣導。

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