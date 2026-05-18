台南七股科技工業區服務中心與變電所共構 明年Q1首家廠商營運

七股科技工業區面積141.15公頃，年底前預計有3家廠商完成建廠。（經發局提供）

台南七股科技工業區園區服務中心已於上個（4）月底動土，為全國工業區首座與台電變電所共構的服務中心，配合有3家廠商預計年底完成建廠，水電、污水設施等也將同步到位，預計明年第1季將有首間廠商營運。

七股科工區採公共設施與建廠同步推進，服務中心基地面積約6500平方公尺，為3層樓建築，建築面積1339.80平方公尺，設計構想取自七股沿海紅樹林景觀，屋頂造型則如南遷的黑面琵鷺，有展翅高飛之意，預計明年9月以前建設完成，共構的台電變電所則預計2028年供電，提供161kV（仟伏特）與69kV雙電壓等級，強化企業綠電接入與能源韌性。

請繼續往下閱讀...

經濟發展局工業區科科長顏惠結表示，七股科工區全區141.15公頃，其中產業用地出售74.8公頃、出租10公頃，自2024年啟動招商迄今，已完成5次標售，累計引進38家企業，合計出售面積約39.4公頃，預估投資金額約140億元，產值約180億元左右。第6次標售正在進行中，預計至6月底止，標租面積3.03公頃、標售面積6.45公頃。

顏惠結指出，目前共有24家廠商通過景觀審查，其中15家建廠中，初步形成汽車零組件、金屬製品、塑膠製品等產業聚落。後續完成招商，總投資金額將逾290億元，預估創造超過6000個就業機會，園區內並規劃2座公園、停車場4座，預期未來廠商陸續營運、同業人員進駐後，將可帶動七股區甚至大北門區的發展。

七股科技工業區辦理第6次土地標租售公告。（記者劉婉君攝）

七股科工區服務中心與台電變電所共構，為全國工業區首創。（經發局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法