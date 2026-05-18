中市府清查和平區簡易自來水 協助地方分階段改善

民政局等派員勘察和平區簡易自來水設施。（民政局提供）

台中市政府啟動和平區簡易自來水塔「總體檢」，完成36處水塔盤點，針對8處待改善點位分級列管，從漏水修復、老舊水塔重建到地基邊坡加固同步推進，讓山區用水安全不因地形偏遠而打折。

民政局長吳世瑋表示，簡易自來水是和平部落居民重要生活命脈，今年2月「和平專案」接獲居民反映簡易自來水問題後，民政局立即會同和平區公所清查，並邀集經發局及區公所召開跨機關協調會議，後續則由經發局邀集相關單位現地勘查。

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經查10處通報點中，福壽及烏石坑2處確認正常，其餘8處包括天輪水塔微傾斜、白毛台有些微漏水，谷關、上谷關及環山漏水較嚴重，三仁、竹林及香川等3處地基不穩。目前尚無立即危險或停水情事，但市府超前部署，已依損壞程度列管改善。

吳世瑋指出，市府已建立分級修復機制，輕微損壞由管理委員會自行修繕；較嚴重或因天災造成的損壞，則由和平區公所搶修，或由經發局協助派工修繕，確保問題能即時處理。

此外，為穩定偏鄉供水，經發局每年編列400萬元辦理全市簡易自來水設施改善，另補助和平區公所200萬元例行維護經費；和平區公所近年也自主編列約200萬至500萬元投入修復作業，共同強化山區供水韌性。

吳世瑋表示，博愛里谷關及上谷關漏水修復工程經費約100萬元，預計今年10月底前完成；使用逾40年的環山簡易自來水塔，區公所已編列250萬元辦理拆除重建，目前正進行規劃設計及新地點土地協商，預計今年底完成改善。

另天輪水塔微傾斜部分，經發局已協助向經濟部水利署申請補助；白毛台漏水情形也已列管，預計今年評估改善方案。

此外，自由里三叉坑部落、達觀里竹林部落及達觀部落等3處水塔因地基不穩，改善工程規模較大，將由經發局籌編經費，協助區公所辦理地基及邊坡加固工程，兼顧居民用水安全與居住環境穩定。

民政局表示，和平區幅員遼闊、地形特殊，供水設施維護不能只靠單點修補，更需要定期巡檢與制度化管理。市府將持續協助和平區公所檢查供水設施，輔導各簡易自來水管理委員會健全管理機制，讓和平區居民都能享有穩定、安全的民生用水保障。

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