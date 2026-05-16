男亂丟垃圾被勸導竟打傷清潔隊員 北市環保局譴責提告

台北市環保局表示，局內清潔隊員昨晚執行勤務時，發現1位民眾未依規定棄置垃圾，立即上前勸導，卻被民眾當場言語辱罵還出手攻擊，造成隊員受傷。（記者蔡愷恆攝）

台北市環保局今（16日）表示，局內清潔隊員於昨（15）日22時30分，在萬華區雙園街49巷執行勤務時，發現1位民眾未依規定棄置垃圾，立即上前勸導，民眾除不配合、當場言語辱罵外，更進一步動手攻擊執勤隊員，造成隊員於防護過程中受傷；環保局予以最嚴正譴責並強調，對於任何暴力妨害公務及傷害執勤同仁的行為皆零容忍。

環保局說，現場由熱心路人協助報案，後續由警方到場、將該名男子依法帶回偵辦。案發後，局長、副局長均高度關切同仁傷勢與後續狀況，並由副局長代表前往慰問受傷同仁，表達關懷與支持。環保局亦將協助受傷隊員提出傷害告訴，依法追究妨害公務相關責任，以維護第一線執勤同仁權益與執法尊嚴。

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環保局表示，清潔隊員長期站在第一線，不分晴雨、日夜維護市容環境整潔，執勤過程中所為勸導，皆基於維護公共環境與市民生活品質之職責，期盼社會各界能給予更多理解、尊重與支持。

環保局也再次呼籲，民眾切勿任意棄置家戶垃圾，以免造成環境污染及影響市容，如遇環保局執勤或稽查人員依法勸導、取締時，亦請理性配合相關程序或調查作業，共同維護環境清潔。

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