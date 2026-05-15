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    首頁 > 生活

    嘉縣府攜手民間 推出「歡迎光臨！淺山動物聊天室」繪本

    2026/05/15 17:12 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義縣政府攜手民間推出繪本介紹淺山物種、休閒農業區，鼓勵親子共讀認識嘉義。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣政府攜手民間推出繪本介紹淺山物種、休閒農業區，鼓勵親子共讀認識嘉義。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣許多休閒農業區生態物種豐富，縣府攜手嘉義縣陽光郊遊社、7-ELEVEN統一超商推出「歡迎光臨！淺山動物聊天室」繪本，介紹12種包含山麻雀等淺山物種，鼓勵親子共讀，帶著孩子走進休閒農業區認識嘉義。

    嘉義縣長翁章梁今出席新港鄉統一超商「閱讀永續好鄰居同樂會」活動，與新港鄉立幼兒園幼童一起共讀繪本，帶領孩子認識淺山動物以及嘉義縣3大休閒農業區。

    翁章梁說，嘉義縣無論新港鄉南笨港、梅山鄉瑞峰太和、阿里山鄉茶山等休閒農業區各具特色，此次透過繪本以及與統一超商合作，讓民眾免費列印繪本認識淺山動物；嘉義縣包括山麻雀、螢火蟲生態豐富，是自然教育教室，希望民眾帶孩子到嘉義縣，認識所有動物、生態、文化。

    南笨港休閒農業區總幹事何明錡說，交趾陶是在地傳統文化，有機無毒友善的耕作環境讓這裡成為諸羅樹蛙重要棲地。

    茶山休閒農業區理事長安李玉燕表示，茶山擁有豐富山林生態與「水火同源」景觀，透過部落食材導覽帶領遊客體驗原民食育文化。

    瑞峰太和休閒農業區總幹事許建智說，瑞峰的高山茶園景觀非常有名，也是保育類山麻雀的重要棲地，遊客在品茶之餘可以學習生態共榮。

    縣府表示，3大休閒農業區進入最佳旅遊季節，嘉義縣陽光郊遊社還推出休閒農業區 ESG 永續旅遊，方便企業、機關團體旅遊，走入農村感受食材與土地的連結。

    縣府說明，「歡迎光臨！淺山動物聊天室」共印製3萬5000份實體繪本，民眾也可到全台7-ELEVEN門市ibon免費下載，列印代碼：中文版01C2026201、英文版01C2026202、越南文版01C2026203、印尼文版01C2026204。

    「歡迎光臨！淺山動物聊天室」繪本可至超商免費下載。（嘉義縣政府提供）

    「歡迎光臨！淺山動物聊天室」繪本可至超商免費下載。（嘉義縣政府提供）

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