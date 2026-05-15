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    首頁 > 生活

    鋒面南移！東部、南部山區防大雨 週末晴熱如夏

    2026/05/15 06:27 即時新聞／綜合報導
    氣象署指出，今天鋒面南移到巴士海峽，迎風面東半部易有局部短延時大雨發生的機率，南部地區也有不定時局部短暫陣雨，至於午後因對流發展，西半部山區易有局部短暫雷陣雨，其中南部山區有短延時大雨發生的機率。（資料照）

    氣象署指出，今天鋒面南移到巴士海峽，迎風面東半部易有局部短延時大雨發生的機率，南部地區也有不定時局部短暫陣雨，至於午後因對流發展，西半部山區易有局部短暫雷陣雨，其中南部山區有短延時大雨發生的機率。（資料照）

    中央氣象署指出，今天（15日）鋒面南移到巴士海峽，風向為偏東風，迎風面東半部易有局部短延時大雨發生的機率，南部地區也有不定時局部短暫陣雨，至於午後因對流發展，西半部山區易有局部短暫雷陣雨，其中南部山區有短延時大雨發生的機率，中部以北地區降雨則相對較為趨緩，為多雲偶有零星陣雨的天氣。

    今日氣溫方面，預測桃園以北及宜、花白天高溫為24至27度，新竹以南及臺東為28至32度，而各地低溫普遍為22至25度。

    氣象署提醒，由於東風偏強，今日新北、桃園、屏東、臺東（含蘭嶼、綠島）、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，戶外活動請注意安全。

    空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日受滯留鋒面影響，環境風場為偏東風，西半部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

    未來天氣方面，週六至下週一水氣逐漸減少，各地逐漸轉為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，午後南部地區及新竹以南山區有局部短暫雷陣雨，週日基隆北海岸亦有零星短暫陣雨。

    下週二至下週四各地大多為多雲到晴、天氣穩定，僅花、東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

    下週五至下下週日天氣基本穩定，各地大多為多雲到晴，高溫炎熱；午後山區有局部短暫雷陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    22 ~ 27 26 ~ 33 28 ~ 33 22 ~ 25

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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