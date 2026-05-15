05/15 各報重點新聞一覽

中國國家主席習近平與美國總統川普14日上午在北京人民大會堂舉行雙邊高峰會議。中方出席代表包括習近平在內共有13人，美方包括川普在內共11人（大圖，法新社）。曾負責台灣事務、支持台灣發展不對稱作戰的美國國安會亞洲事務資深主任簡以榮（右下圖，資料照），坐在後排全程列席。

自由時報

川習會：伊朗不能擁有核武 習近平講台灣 美國隻字未提

美國總統川普與中國國家主席習近平十四日上午在北京人民大會堂舉行高峰會，歷時兩小時十五分。川普表示，雙方對話「極為正面且富有成效」。不過，習近平會談中對台灣問題發出強烈警告，稱若處理失當，可能使兩國「碰撞甚至衝突」。

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花蓮全縣國中 游淑貞都叫到吉安 普發包中御守 教師批違反行政中立

昨天有花蓮市的國中老師上網爆料，指國民黨提名的花蓮縣長參選人、現任吉安鄉長游淑貞，日前將全縣廿六所公私立國中校長、主任全部請到吉安鄉公所，發贈「包中狀元」御守鑰匙圈給全縣二千四百多名考生，不但與校長、主任拍大合照宣傳，還要求各校老師幫忙發送，根本違反行政中立。

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專為詐團營造合法、公益形象 拍片助詐 吸血逾億、百人被害

廿三歲男子陳源浩與其旗下成員，專門為詐騙集團拍攝形象廣告影片，將假投資虛擬貨幣等詐團包裝成正常、合法且形象正面的投資公司；該影像團隊甚至找臨時演員拍攝投資獲利的宣傳影片，誘使被害人擴大投入資金。警方經過一年追查蒐證，前天逮捕陳男與同夥共十六人；追查發現陳男拍攝的影片，會提供多個詐團使用，警方估計受害人恐破百人、詐騙金額逾億元。

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聯合報

川習會畫紅線 習近平：台獨與和平水火不容

大陸國家主席習近平昨天在北京人民大會堂對美國總統川普說，台灣問題是中美關係中最重要的問題，處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。習表示，台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。

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有聞未錄…白宮會談摘要 未提台灣

美國總統川普昨天上午與大陸國家主席習近平會面，大陸官媒中午公布習對台灣問題的相關談話，白宮則是在昨天下午提供會面摘要，指美中討論到經貿、芬太尼、美國農產品等議題，也提到美中在伊朗情勢上有共識，但摘要並未談到台灣。

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中國時報

台灣問題 習近平：處理不好就會衝突 未提台灣 川普：中美關係更加緊密

眾所矚目的北京「川習會」於14日上午舉行，長達2小時15分鐘會談。大陸國家主席習近平在會上警告說，台灣問題如果處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。川普則在開場時對習近平大為讚揚，但白宮會後釋出的會談紀要，並未提及台灣議題。

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參觀天壇 川普大讚巍峨屹立600多年

美國總統川普訪問大陸，大陸國家主席習近平14日全天以高規格禮遇接待。上午舉行歡迎儀式，以21響禮砲與軍禮相迎。中午習近平陪著川普參觀天壇，晚間則在人民大會堂金色大廳設宴，兩人先後致詞，習近平給足川普面子，晚宴上稱實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以並行不悖，並播放川普的競選歌曲《Y.M.C.A》。川普由衷讚嘆，「今天是美好的一天」。

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吉安鄉長游淑貞發國中會考祝福御守給花蓮全體國中學生，被質疑違反行政中立。（吉安鄉公所提供）

陳源浩團隊製作的假公益廣告，將假投資虛擬貨幣等詐團包裝成正常、合法且形象正面的投資公司。（記者徐聖倫翻攝）

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