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    首頁 > 生活

    南投武德殿假日市集登場 在歷史建築中看表演、嚐美食

    2026/05/15 06:45 記者張協昇／南投報導
    位於南投文化園區的武德殿，日式建築風格相當典雅，是南投縣知名的歷史建築。（資料照，記者張協昇攝）

    位於南投文化園區的武德殿，日式建築風格相當典雅，是南投縣知名的歷史建築。（資料照，記者張協昇攝）

    南投縣文化局為活化歷史建築空間，讓更多民眾走進武德殿，明（16日）起6月28日共有五個週休假日，在位於南投市的南投文化園區舉辦「南投武德製造」系列週末市集活動，邀請民眾來歷史場域看表演、購好物、嚐美食，感受歷史文化與生活美學交融的魅力。

    南投縣文化局指出，「南投武德製造」系列市集共規劃「輕蔬好食」、「友善生」、「風味食刻」、「心安之境」及「啡嚐時光」等主題，推出特色餐飲、手作品牌、生活選物、文創商品、親子DIY及南投在地農產展售，並安排街頭藝人與在地學校表演，打造兼具文化氛圍與生活感的假日休閒場域，讓民眾在歷史建築中品味美食、選購好物，同時認識南投多元的在地品牌與生活風格。

    16日開幕上午10時將舉辦開市儀式，推出型烤豬料理與民眾分享，象徵活動正式開市與人氣興旺，親子DIY則有手繪漆扇、鋁線手作、木作體驗等相關內容，並同步推出集章抽獎活動，提升親子參與感與活動互動性，讓民眾感受不同以往的週末生活風景。

    文化局指出，第二階段市集活動預計9月至11月持續展開，持續串聯在地品牌、青年創作者與文化活動，打造屬於南投的週末文化場景，讓歷史建築不只是文化資產，更成為民眾日常生活中的文化空間。

    「南投武德製造」系列週末市集活動，5月16日登場。（資料照）

    「南投武德製造」系列週末市集活動，5月16日登場。（資料照）

    南投縣歷史建築武德殿庭園。（記者張協昇攝）

    南投縣歷史建築武德殿庭園。（記者張協昇攝）

    「南投武德製造」週末市集活動，將安排音樂節目表演。（資料照，記者張協昇攝）

    「南投武德製造」週末市集活動，將安排音樂節目表演。（資料照，記者張協昇攝）

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