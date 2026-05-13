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    首頁 > 生活

    「童樂園」孔雀園區老鼠為患 民眾目擊全都錄

    2026/05/13 15:35 記者劉禹慶／澎湖報導
    孔雀園區內，出現孔雀與鼠類（畫紅圈）同框畫面。（民眾提供）

    孔雀園區內，出現孔雀與鼠類（畫紅圈）同框畫面。（民眾提供）

    台北爆發「鼠患」！一海之隔的離島澎湖，也傳出童樂園「孔雀園區」的老鼠亂竄，被民眾全程目擊，並錄影存證，而羊區樹木、草地光禿禿一片，動物園失去生機。針對民眾反映，主管的澎湖縣政府農漁局表示，將派員入園捕捉老鼠，並研議防止飼料成為鼠食方法，避免鼠患持續蔓延。

    原本澎湖動物園，設立在湖西林投公園內，是許多50、60年代澎湖人共同回憶，小時候戶外教學，林投公園是唯一選項，但1986年韋恩颱風過境，一夜之間澎湖動物園消失了！直至上屆賴峰偉重新回鍋擔任，由議員陳海山提案，在澎湖休憩園區闢地4公頃設立「童樂園」，金門縣政府贈與藍孔雀，農委會畜產試驗所澎湖工作站提供黑山羊，另外還有向在地梅花鹿飼養戶購入梅花鹿等，日後將陸續增加動物種類，豐富園區生物多樣化。

    但童樂園成立以來，先是2隻孔雀逃脫，找回1隻；隨後又傳出3隻梅花鹿被流浪犬嚇到逃脫，其中1隻遭攻擊致死，另2隻不知去向。現又傳出孔雀園休息區下方，出現許多老鼠窩，已經是超明顯的程度，但維護人員似乎都未發現一樣？羊區的樹幹已經被羊磨的差不多，樹葉也吃光了，相比園外的綠意，裡頭一片荒蕪。

    針對可愛動物園孔雀園出現老鼠情事，澎湖縣政府農漁局表示，將會派員抓捕，並於適當位置放置誘籠，另外會檢視投餵飼料量，降低鼠類攝食機會。

    老鼠在孔雀園區打洞築窩，公然出現搶食。（民眾提供）

    老鼠在孔雀園區打洞築窩，公然出現搶食。（民眾提供）

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