淡江大橋缺失網紅打臉公路局 新北議員要求市府監督改善

新北市議員陳偉杰今（13）日質詢指出，淡江大橋指標設計邏輯混亂，還有疑似存在「電燒擴孔」等嚴重施工瑕疵，要求市府善盡主管機關職責，一週內要求中央完成安全疑慮調查與改善複查。（記者黃子暘翻攝）

關注交通議題的網紅「火花羅」日前指出淡江大橋機車道多項安全缺失未完善，公路局指名批評造謠、聲稱「已於5月8日完成各項設施工程」，12日通車當天反被火花羅直播錄下徒手轉開螺帽等畫面狠狠打臉。新北市議員陳偉杰今（13）日質詢指出，淡江大橋指標設計邏輯混亂，還有疑似存在「電燒擴孔」等嚴重施工瑕疵，要求市府善盡主管機關職責，一週內要求中央完成安全疑慮調查與改善複查。

陳偉杰說，用路人想從淡水經大橋前往桃園機場，上橋後僅看到「台61台北港往南」等模糊標示，外地遊客不清楚應要選擇「林口方向」，結果誤下交流道進入市區，他要求交通局應立即與中央單位協調，在關鍵節點加註「桃園機場」的明顯圖示；此外，沙崙路下橋路段左轉道偏移漸變長度不足，導致動線變成「扭扭路」一般的交通瓶頸，加上銜接點緊鄰公車站牌，嚴重影響車流，要求交通局一週內針對路口標線與站位進行現地會勘 。

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工務局長馮兆麟、交通局長鍾鳴時回應，新動線有適應期，會搜集民意；下橋部分由公路局施作，過去會勘有發現路寬不一問題，是否為標線不足，會持續追蹤。

陳偉杰進一步批評淡江大橋施工品質的系統性瑕疵，質疑螺帽怎能被輕易徒手轉下？甚至有施工單位因公差過大而採取「電燒」強行擴孔，導致螺絲咬合不牢，中央單位辯稱是為了閃避鋼筋且工期尚未結束，但這種拿安全開玩笑的說法令人無法接受 。

陳偉杰也說，現場還有線路外露、護欄端頭包覆未完全、排水不足及伸縮縫過大等多重問題，要求工務局發揮監督職權，要中央單位在一週內針對施工瑕疵提交調查報告。大橋位於新北市，市府絕不能容許任何以趕工為名的安全打折。

馮兆麟則表示，議員反映事項皆為公路局負責，會再將檢視到的狀況向中央反映。

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