高雄大樹玉荷包頻失竊 議員：說好的護農專案呢？

果農PO出偷竊前後對照圖，相當無奈。（取自臉書）

高雄市玉荷包荔枝馳名國際，預計一週後進入盛產，未料大樹區接連發生竊賊破壞鐵絲網偷器竊案，農民今（13）日在臉書上PO出被偷前後比照片，相當無奈。市議員黃飛鳳說，玉荷包一年才採收一次，屏東縣警局早已啟動護農專案，但高雄「說好的護農專案呢？」果農也說，今年尚未看到員警執行護荔專案。

仁武警分局表示，為防止不法分子於採收季節趁夜竊取，已將「護荔勤務」納入重點工作。針對轄內山區果園、產業道路等處規劃綿密巡邏網絡，尤其加強夜間巡守密度，並針對可疑人車落實盤查，以有效嚇阻不法情事。

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根據高市農業局統計，高雄玉荷包荔枝種植面積2314公頃，佔整體荔枝總面積77%，產量與面積都是全國第一，經濟產值高達16億元，大樹區1648公頃為最大生產重鎮，其次為旗山區350公頃。

知名農場PO圖文對照竊案前後景象，「今年還是老樣子，還沒有開園小偷又來偷採了」，受害者即為興山里里長尹平成，他說，玉荷包只要7、8分熟就可以採收，往年警方都有「護荔專案」，今年還沒看到警察巡邏，預計未來偷竊會更猖獗；陳姓果農阿嬤不捨說，一株玉荷包產值約2萬6千至3萬3千，竊賊破壞鐵絲網偷竊，完全沒有手下留情。

黃飛鳳表示，大樹玉荷包就要全面進入採收期，果農一年能收成、能回本的時間就那幾個月，玉荷包是高單價水果，好不容易等到採收，卻還要擔心半夜被偷。

她說，曾在議會多次質詢高市警察局，並提案警察局應將高單價作物納入「常年固定護農專案」範圍，農忙期前公告各區護農重點與警政聯絡窗口，如今屏東縣政府警察局早就啟動護農專案，高雄說好的護農專案呢？不要等到農民一整年的心血被偷光了，才開始說「會再檢討」。（16:05更新）

大樹區玉荷包下週進入盛產，已出現竊賊下手行竊。（民眾提供）

農民指竊賊破壞鐵絲網處闖入果園，防不勝防。（民眾提供）

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