首次「雙部長」前進WHA 呂建德喊話習近平來台看健保

財團法人台灣醫界聯盟基金會13日舉行「揚帆世衛：台灣人有權利走向世界」2026年WHA行前記者會，財團法人台灣醫界聯盟基金會董事長吳樹民（左起）、衛福部次長呂建德、外交部次長陳明祺出席。（記者羅沛德攝）

世界衛生大會（WHA）將於5月18日開幕，我國也將組成行動團前往瑞士日內瓦交流，衛福部次長呂建德說，今年台灣不以悲情訴求，而是透過軟實力告訴世界，世界衛生組織（WHO）不能沒有台灣，並分享透過全民健保制度達成WHO「Universal health coverage」的經驗，以及提前完成消除C型肝炎、發展精準醫療結合人工智慧（AI）的進步科技與堅強實力。

呂建德提到，台灣擁有全世界最好的全民健保體系，覆蓋達到99.98%，採用社會保險的國家都望塵莫及，台灣絕對是模範生，中國雖號稱社會主義國家，但到目前為止，不只無法完成健保覆蓋，且近年來醫療水準反而越來越差。

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呂建德說，「我們誠懇的歡迎習近平先生到台灣來，好好看一看台灣的全民健保」、「我相信如果今天毛澤東有機會從墳墓裡頭跑出來的話，他會跟習近平先生說，『你要好好學台灣，一個社會主義的國家，你連全民健保都無法處理，反而窮兵黷武，為何不把國防預算用來好好照顧你的人民？』」

呂建德也提到，台灣已經提早達成消除C型肝炎的目標，是台灣最具代表性的指標之一，另這次台灣在立法院長韓國瑜的建議下，也將舉辦台灣醫療展，總計有31家醫療院所，如台大醫院、台中榮總等，以及重要醫療廠商，會在日內瓦分享台灣的精準醫療、進步科技與堅強實力。

外交部次長陳明祺則強調，台灣在新冠肺炎疫情後充滿自信，也能對世界衛生促進做出貢獻，33年來持續對國際社會表達台灣參與聯合國體系的渴望，並展現公私協力精神，過去亦經歷多次政治民主化、自由化轉型，只有台灣的民選政府才是對外代表台灣的唯一合法政府。

至於今年是否會由雙部長參與WHA，陳明祺說，外交部持續協助其他單位進行國際交流，也定期召開雙部長會議，這次參與WHA辦理「台灣智慧醫療與健康產業展」也是經過衛福部、外交部配合構想出來的想法，並受到立法院正副院長支持，努力促成相關合作。

呂建德則補充，這次有一個雙部長會議已經籌劃很久，並對於怎麼向世界展現軟實力，做了很多討論；但衛福部補充，後續外交部部長林佳龍是否親自前往日內瓦參與WHA行動團活動，相關說法以外交部為準。

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